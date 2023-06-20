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觀光潛艇下水尋鐵達尼號失蹤！記者曝搭乘心得：我也曾失聯2小時

▲▼小型觀光潛艇泰坦號先前也曾有過海底失聯的紀錄。（圖／翻攝自Twitter／Pogue）

▲小型觀光潛艇泰坦號先前也曾有過海底失聯的紀錄。（圖／翻攝自Twitter／Pogue）

記者羅翊宬／綜合報導

一艘名為「泰坦」（Titan）的小型觀光潛艇共載有5人，其中包括英國億萬富翁、知名探險家哈定（Hamish Harding），豈料本月19日出航前往參觀鐵達尼號殘骸時，卻意外失去聯繫、生死未卜。一名外媒記者爆料，其實他去年也曾搭乘該艘觀光潛艇，不過該艘潛艇卻意外和母船失去聯繫，在海底迷路2小時。

根據美媒《紐約郵報》，美國CBS電視網曾針對小型觀光潛艇泰坦號進行專題報導，該媒體記者、同時也是科技作家和科技電視頻道主持人伯格（David Pogue）透露，其實他去年夏天也曾從加拿大紐芬蘭與拉布拉多省聖約翰斯（St. John's）搭乘泰坦號，準備前往370英里（約595公里）外的鐵達尼號殘骸現場。

伯格在他的推特發文分享當時的經過，他表示自己去年夏季在拍攝專題報導時，就曾待在該艘觀光潛艇上，「你們可能還記得，去年夏天，當我在這艘船上的時候，泰坦號潛艇也曾在海底迷路了好幾個小時。」

伯格在他的文末貼上一段來源自「CBS Sunday Morning」的YouTube影片，影片中有他受訪回憶搭乘泰坦號時潛艇失聯的過程，「這艘觀光潛艇與引導它下水的母船失去了聯繫，導致一些花了25萬美元參加旅程的遊客興致被破壞。由於水底沒有GPS，因此水面艦艇（母船）應該透過發送訊息，來引導潛艇找到鐵達尼號殘骸。」

伯格表示，「但在這次潛水時，不知是因為什麼原因，導致通訊中斷，潛艇無法成功找到鐵達尼號殘骸。儘管出了一些問題，但該公司後來還是成功進行潛水，船員們看見了世界上最著名的船隻失事遺跡。」

▲▼「伍茲霍爾海洋研究所」（WHOI）首度公開當年第一次探勘鐵達尼號的錄影畫面。（圖／路透）

▲一艘觀光潛艇在參觀鐵達尼號時突然失聯，船上5人全部生死不明。（圖／路透）

潛艇泰坦號業者「海洋之門探險公司」（OceanGate Expeditions）表示，雖然前往鐵達尼號殘骸的旅程必須耗時8天，但潛水可以持續10個小時，而由於潛水位置靠近大西洋中部，因此他們依靠馬斯克（Elon Musk）的星鏈（Starlink）低軌道衛星群進行海上通訊。

據悉，哈定所搭乘的泰坦號在下水1小時45分鐘後，和母船失去了聯繫，他先前還曾在Inatagram上發文，表示自己搭乘的觀光潛艇泰坦號從加拿大聖約翰斯出發，而一起執行探險任務的還有法國海軍資深指揮官和潛水員納若萊（Henry Nargeolet），他是該艘觀光潛艇的駕駛者，先前曾帶團探索鐵達尼號殘骸數次。

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