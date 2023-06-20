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放話「1年沒追到籃籃」請吃雞排！1.8萬人卡位　本人大方回應了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲貼文引發討論。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩Rakuten Girls」隊長籃籃長相甜美、個性可愛，深受不少人喜愛。日前有網友發文表示，只要有籃籃在，他就會去棒球場，若期限內沒追到對方，將請眾人吃雞排。貼文湧入大票網友卡位，值得一提的是，籃籃也轉發文章回應了。

該網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文表示，他決定只要籃籃在，就要去棒球場看對方。接著他不知是認真還是開玩笑的說，他有信心在一年內追到籃籃，如果沒追到，「我就請本公社的成員雞排及飲料一份」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲籃籃大方回應。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

貼文一出，吸引超過1.8萬人朝聖，不少網友留言卡位，「等領雞排飲料」、「卡一個雞排飲料」、「梅粉雞排+冬瓜茶～謝謝下面一位」、「快來追蹤等領雞排」、「請問號碼牌發到幾號了」、「卡一個雞排+飲料」、「已截圖，2024/6/18各位有雞排吃了」。

有趣的是，籃籃後來在IG限時動態上轉貼文章，笑回「有人可以加我進去嗎？我也想吃雞排」。接著原PO再度發文，同樣掀起討論。底下則有網友直呼，「很明顯籃籃是叫你不用等一年了，快發雞排吧！記得也發一份給籃籃喔」。

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