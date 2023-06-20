最先指控黃子佼！他見「1舉動」逆風出聲　兩派戰翻：竟那麼多質疑

▲黃子佼。（圖／翻攝自Facebook／黃子佼）

記者曾筠淇／綜合報導

昨（19）日有女網友在臉書發文，指控大咖主持人強吻她、約她到飯店房間探班，甚至還要她脫上衣拍照。事後大部分的網友都大力聲援，黃子佼也發布影片承認錯誤並道歉，但網路也陸續出現其他聲音，就有網友逆風表示，「他強吻了你，事後你自己還想著買鳳梨酥去給他探班？」此舉讓他感到不解。

女網友昨日在臉書發文，指控大咖主持人鼓勵她創作、在電台播她寫的歌，但怎麼也沒想到，對方某天深夜在車內強吻她、說喜歡她，「的確他後來誠懇的道歉了，我也接受了他的道歉」。

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接著女網友透露，該主持人在到台中主持一個活動，「我說我剛好在附近可以去探班，還買了鳳梨酥當伴手禮過去」，對方則要她直接到飯店房間。只是當她進入房間後，主持人卻要她脫掉上衣拍照，說是藝術、看不出來是裸體，也不會讓人聯想到是色情，於是她照做了。

女網友說她當時後悔又害怕，也控制不住眼淚，不料該主持人卻繼續拍照，並說「你流淚的時候也很美」，讓她感到噁心。事後老公問她，「為什麼他都強吻你了，你還要去？」女網友則坦言，因為主持人道歉了、主持人形象好到她不信對方會做出逾矩行為、她太年輕愚蠢。而事件發生後的好幾年，她都把該主持人當前輩在尊敬，「看我有多笨」，當初她真的沒好好保護自己。

針對女網友指控，黃子佼拍影片說，他一直思考要怎麼面對這一切，但首先還是必須先道歉，「在這一波的事件裡面，我也是坐立難安，心裡很過不去，但我必須講在過去認識耿如差不多10年的時間，我一直非常努力想要改變自己。」

▲網路出現其他聲音。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

值得一提的是，女網友的貼文獲得大票網友力挺，而黃子佼的道歉影片則被不少人罵說沒誠意。但後來網路也陸續出現不同聲音，有網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文拋問，「他強吻了你，事後你自己還想著買鳳梨酥去給他探班？」

該網友寫道，「如果當時的你有藉著他上位而大紅大紫，今天的你就不會爆出來了，因為你沒有，不要在推托說自己年輕太愚蠢了」，或許沒人知道女網友心中的想法，也無從得知，但大家都年輕過，「真的不要在說自己年輕不懂事了，年輕時想要一步登天，名利雙收，你都沒得到」。

該網友也不解表示，「17歲被強吻，怕都怕得要死，他也沒叫你去探班，你還自願去探班」。

▲▼網友看法兩極。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

貼文底下，也有網友回應，「這篇正解，有紅有拿到資源，會爆嗎」、「雖然不能檢討被害人！但認同這篇的論點，確實很多疑點，一看完就覺得是上位失敗，見笑轉生氣」、「是說事後還去探班這行為很奇怪」、「我覺得你中肯，一個巴掌拍不響，連她老公都有跟大家一樣的疑問」、「嗚嗚嗚我差點以為我自己三觀不正」、「我一直也這麼認為，人家都說飯店了你還去，自己心裡沒點數嗎」。

不過也有網友直言，「啊就小女生當時好騙，現在經驗多了才知道那叫性騷擾」、「開始帶風向囉」、「哇！這麼噁心的貼文還有人贊同，真為你們的姊姊妹妹、女性友人感到可悲，檢討受害者外還人身攻擊，最醜陋的就是你們這些人的心」、「雖然女生可能有爭議，但也不能否認黃的行為很噁心」。

另也有網友提出不同看法，「我覺得黃他這幾年也很努力要擺脫過去的陰影耶，我不是他的粉絲，但他心生病了」、「說實在的，毀了黃的不是爆料本身，而是後面黃自己的地圖砲」、「非當事人不會了解所有的內情，每個人都有自己的想法跟見解，但不代表就是真相。靜靜的看事情發展，當作上了一課，提醒身邊男生、女生的家人朋友要多注意自身安全」。

▲受害女網友的貼文底下，也出現正反聲浪。（圖／翻攝自Facebook）

此外，也有網友在女網友的粉專底下留言，「探班就探班為什麼要進去他房間，難道不也是因為貪圖他藝人光環」、「看完全文心裡也是這樣想！為什麼要答應去房間」、「邏輯上真的很怪，第一次已經被侵犯了，後續居然還能探班跟赴約飯店」。

不過，也有不少網友則替女網友打氣和打抱不平，「請各位不要檢討已經受傷的靈魂」、「好震撼，但也要謝謝你們那麼勇敢的說出來，辛苦你們了」、「我其實可以理解為什麼你被親了以後還會去找他，當時那個被親，估計也是覺得被尊敬的前輩誤以為能發展成情侶關係，並不會覺得前輩噁心，只會覺得原來前輩誤會了」、「竟然有那麼多質疑的聲音？這就是為什麼受害者那麼害怕站出來的原因」。

面對外界正反聲浪，受害女網友也透過粉專回應，當初分享這件事，「僅是希望不要有更多的人成為受害者，讓大家一起關注這樣的社會議題」，她相信在社會上很多角落，仍持續發生類似事件，「希望社會能夠持續關心並接住受害者，保護並教導你的孩子要小心，謝謝大家關心，也請不要攻擊我的家人，之後不會再回應此次事件」。