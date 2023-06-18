「五月節」親子客城粽藝DIY　打造客家新風貌

▲台東客家學堂舉行五月節親子客城粽藝DIY活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為傳揚端午節並推廣客家米食產業，台東縣政府民政處18日在台東客家學堂舉行五月節親子客城粽藝DIY活動，其中親子一起來包粽現場DIY體驗，提供30個名額，開放即秒殺，讓親子學習包粽子，共享客家多元文化特色。

民政處長鍾青柏表示，端午是華人重要文化節慶之一，小時候跟長輩一起包粽子、掛菖蒲、賽龍舟等端午節必不可少的民間習俗，客家人俗稱為「五月節」，為傳揚此節慶，號召大家參與，親子一起來包粽活動，提供30組親子現場DIY體驗，開放報名即秒殺額滿，不過，現場前50名報到民眾，縣府於活動結束後也發放一顆客家肉粽。

上午9點30分展開分組綁粽體驗，由關山鎮德高社區阿婆親自指導，桌上的圓糯米以及蘿蔔乾製成的餡料，現場香味四溢，許多國小或幼兒園孩童由家長帶著學習包粽子，志工協助完成一串粽，高興地拿起自己製作的粽子拍照，發現其實「原來包粽子沒有想像中的難!」。

民政處指出，縣府每季將於台東客家學堂舉行客家活動，將客家學堂打造為台東市客家文化重點場域，凝聚客家向心力。今天活動除了讓縣民了解客家米食文化及端午節習俗外，更邀請歡喜扮戲團彭雅玲導演、客家詩人張典婉、客家女聲彭歲玲等人及在地學子辦理儀式展演行動劇及客家詩歌分享，讓大家認識客家文化，展現客家人歡慶端午的多元活潑樣貌，及客家節慶的歡愉氛圍，共享客家多元文化特色。