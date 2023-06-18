2023年國家海洋日　台東南北串聯共清出776公斤海廢

▲ 台東南北串聯共清出776公斤海廢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環保局攜手交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處等機關，於18日在達仁鄉南田村南田海岸親水公園及卑南鄉杉原灣，共同舉辦「2023年國家海洋日」2場次淨灘活動，利用直播平台進行南田與杉原灣兩地接力淨灘串連，從清晨5點在達仁鄉南田當地耆老祈福後展開淨灘活動，2場次共計約450人前來參與，清理出海灘廢棄物776.18公斤。

台東縣政府表示，為響應國家海洋日，辦理淨灘活動，喚醒民眾對海洋保護的意識，達成聯合國永續發展目標(SDGs )第14項「保育海洋生態」與第17項「多元夥伴關係」目標，為下一代留下更美好的海洋環境，持續邁向第11項「永續城鄉」目標。

環保局說明，2場次淨灘活動，採「接力式」進行，設有直播平台提供2地活動即時互動，從達仁鄉南田場連接到卑南鄉杉原灣場，民眾彼此加油打氣，一起守護珍貴台東環境；此次達仁鄉南田場淨灘活動，是第一次結合在地文化特色，活動開始先由地方耆老向祖靈祈福及向海致敬，表達人類對大自然的尊重與感謝，再一起迎接日出，進行淨灘行動。

▲ 台東南北串聯共清出776公斤海廢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

活動結束後，在地媽媽們熱心準備豐盛早餐，表達參與淨灘活動的感謝，讓南田海岸親水公園變更乾淨；參與達仁鄉南田村淨灘活動的大亞電纜美麗家園基金表示，活動不僅是單純淨灘，更融合在地及創新元素，使淨灘活動更多元、有特色，期望未來為台東環保工作盡份心力。

環保局進一步表示，在達仁鄉南田村南田海岸親水公園舉辦「迎接日出 揮別無塑」活動，一般廢棄物為75公斤、資源回收廢棄物為49公斤，另卑南鄉杉原灣舉辦「傾聽海洋心事 相約杉原灣 」活動，一般廢棄物為545.83公斤、資源回收廢棄物為106.35公斤，共計清理出海灘廢棄物776.18公斤，感謝參與淨灘活動的朋友，維護台東美麗海岸。