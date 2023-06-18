賴清德穿Team Taiwan新戰袍　競選小物6月底開賣

▲民進黨總統參選人賴清德穿著新「戰袍」。（圖／賴清德競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統選戰開打，民進黨總統候選人賴清德新戰袍「Team Taiwan」率先登場，賴18日前往澎湖造勢時，穿著一款棒球外套，採年輕、活潑又有能量的配色。賴清德競選辦公室表示，這是未來主打的募款小物之一，競辦也預計會在6月底正式公布第一波的小物規劃。

賴清德競選辦公室說明，本周日穿在賴清德身上的這款棒球外套，以代表綠色為基底，搭配象徵「賴副金句」的金色系，年輕、活潑又有能量的配色，希望未來可以讓支持者穿上後，向其他朋友介紹這次賴清德的競選理念。

賴清德競選辦公室介紹，設計上，最搶眼的是主視覺「挺台灣 TEAM TAIWAN」勳章，以本壘板為視覺架構，搭配大字樣的設計，訴求台灣隊意象，臂章則以「THE MVP OF DEMOCRACY」為概念，更是賴清德在正式獲得黨提名所提出的核心概念：台灣就是「民主世界的MVP」。

賴清德競辦發言人郭雅慧表示，這件外套就是未來主打的募款小物之一，候選人當主打穿上身，希望讓支持者能夠感受到，賴清德會與支持者站在一起，拿下一場場的勝利。郭表示，募款小物已經有許多支持者引頸期盼，預計在6月底正式公布第一波的小物規劃。