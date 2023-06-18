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侯友宜民調墊底恐「林耕仁化」？　朱立倫保證不可能「換侯」

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

《TVBS》總統大選最新民調顯示，民眾黨參選人柯文哲支持度33%升至第1，而民進黨參選人賴清德以30%位居第2，國民黨參選人侯友宜則為23%墊底老三。前立委蔡正元直言，侯友宜有「林耕仁化」跡象，媒體也傳出「換侯」呼聲。國民黨主席朱立倫今（18）日直言「絕無可能！」，並痛批造謠者是跟著綠營編出「綠色劇本」，強調「這是自毀長城，絕對不可能這樣做」。

朱立倫今出席 「命粽注定愛上你！端午節與新住民包粽活動」事前接受媒體聯訪，被問到《TVBS》總統大選最新民調侯友宜墊底老三，蔡正元直言「林耕仁化」，立委小雞很不安，不排除「換侯」、重辦初選。朱對此高聲直言「絕無可能！」

朱立倫痛批，這些造謠者不如今天國民黨多一些造浪者，絕對不要演這樣的造謠者，而且造謠者是跟著綠營的編劇來編的綠色劇本，「這是自毀長城，絕對不可能這樣做」。朱強調，國民黨一定是團結所有的力量，重新調整腳步，歡迎大家一起來當造浪者，一起來團結勝選。

對於侯友宜民調墊底老三，朱立倫先前都稱類似結果的民調是「帶風向」民調，今則改口表示，國民黨不會這樣認為，大家應該檢討、應該反省的，一定都會檢討。

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