國民黨海峽論壇跟喊反台獨　賴清德批：被賣還替人數鈔票

▲賴清德出席台北市信賴台灣之友會成立大會。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市信賴台灣之友會18日舉行成立大會，民進黨總統參選人賴清德致詞時時說，中國正在舉辦宗旨為統一併吞台灣的「海峽論壇」，且主張不贊成統一就是台獨，在野黨卻跑去跟著喊，「被人賣去，還替人數鈔票」；實際上，這場選舉，是在選擇要跟民主陣營站在一起，還是倒向共產陣營而已。

「海峽論壇」本周於中國福建廈門舉行，國民黨由副主席夏立言率團出席，在大會開始前與台灣各界代表一同會見中共中央政治局常委、中國全國政協主席王滬寧；隨後於論壇大會發表致詞，除提出兩岸應盡快全面恢復到疫情前交流合作狀態等3點主張，並表示要在「九二共識、反對台獨」的政治基礎上，開展各項有利兩岸和平穩定發展的工作。

賴清德今天下午表示，中國正在舉辦「海峽論壇」，宗旨是統一、併吞台灣，換句話說，參與論壇必然就是接受這個前提，中國領導人喊出九二共識、反台獨，但對中國來說，不贊成統一就是台獨，所以在野黨跑去中國跟著喊，就是「被人家賣去，還替人數鈔票」。

賴清德說，與此同時，蔡政府的駐美大使蕭美琴剛跟美國在台協會（AIT）簽署台美21世紀貿易倡議、數位發展部長唐鳳在英國討論數位安全產業、外交部長在捷克與政府官員及議會交流，蔡政府的團隊正在民主道路跟國際站在一起，在野黨卻邁向中國的一中原則，如果他們走到底，台灣主權就不見了。