遭棄保？侯友宜民調慘輸柯文哲　朱立倫提3解方：自己強最重要

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

《TVBS》總統大選最新民調顯示，民眾黨參選人柯文哲支持度33%升至第1，而民進黨參選人賴清德以30%位居第2，國民黨參選人侯友宜則為23%墊底老三。朱立倫對此提出3大解方，包括盡快釐清餵藥事件、團隊要重新整隊以及需要新血加入。朱強調，現在才是第一局，「中華隊常常是贏在最後一球」，並稱過程中「我們自己強最重要」。

朱立倫今出席 「命粽注定愛上你！端午節與新住民包粽活動」事前接受媒體聯訪，被問到《TVBS》總統大選最新民調侯友宜墊底老三，該如何解決？朱立倫對此提出3大解方。首先，最近新北市府本身對餵藥事件需要盡快釐清，讓社會大眾知道，有造謠者造成恐慌，希望能夠盡快消弭。

其次，朱立倫提到，整個團隊的確也應該要調整腳步、重新整隊。第三，同時也需要一些新血、新的優秀人才加入，最近會邀請很多好朋友、好人才一起加入。朱強調，國民黨重新整隊、重新出發，相信一定會獲得很多民眾支持。

至於會否擔心被民眾黨柯文哲棄保？朱立倫表示，這場選戰如果是一場球賽，現在還是第一節、也才是第一局，當然知道第一局打不好，一定要調整腳步，「別忘了！我們中華隊常常是贏在最後一球」。朱強調，國民黨一定能團結勝選，他舉去年九合一大選為例，提名之後也在桃園、台北、基隆都碰到一些困難，但是全黨都有堅定信念，因此最後都能團結勝選。

對於未來如何跟民眾黨合作組成在野大聯盟？朱立倫表示，大家要共同努力，讓在野力量能夠團結、監督、下架執政黨，何況國民黨跟民眾黨之間還有很多共同的理念，也有非常多合作的空間，一定會持續努力來團結合作。朱強調，「當然過程中我們自己強最重要，自己要把腳步調整好、把隊伍整理好。」