賴清德為何掉到第二？　媒體人分析：誤判「下架民進黨」的決心

▲根據TVBS最新總統民調顯示，賴清德首次掉到第二名。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據TVBS18日最新公布2024總統大選民調，民眾黨參選人柯文哲以33%支持度衝上第一，民進黨參選人賴清德30%位居第二，國民黨參選人侯友宜23%墊底。針對賴清德下滑一名、跌到第二，媒體人張禹宣就在臉書分析，賴清德即便守住3成的基本盤，仍誤判一件事，就是人民想下架民進黨的決心。

張禹宣直言，最新民調出爐後，證實了賴清德真的不會打選舉，即便依然守住3成的基本盤，但卻始終忽略掉一個事實，支持政黨輪替的選民仍然是相對多數，「換言之，討厭民進黨沒有消失。」他解釋，4:3:3背後象徵的意義，是有6成的人民希望下架民進黨，但賴清德卻只想投機，靠著藍白拉扯均分後坐享其成，卻犯下最大的錯誤，忽略掉人民下架民進黨的決心。

張禹宣指出，當民進黨猛打侯友宜，從餵藥案到草包，不斷用迷因、側翼將侯友宜小丑化，目的不在於把侯友宜給打死，而是假定了一個錯誤的前提「國民黨的基本盤至少有兩成五」，他分析，從頭到尾，民進黨真正的目的，都只是要將侯友宜壓制在最低標，跟柯文哲的中間選民完全區隔，藉以達到均分也就是4:3:3的理想值。

「唯一的錯判，就是人民想要下架民進黨的決心」，張禹宣表示，當侯友宜民調穩定第三，在「藍白合」這個國民黨自掘墳墓的架構下，即便是深藍的支持者，對於政黨輪替的企盼，也會超越對於黨的忠貞與信仰，此時基本盤產生了質變；當所有人都說賴清德躺著贏，害怕民進黨繼續執政的焦慮到了極致時，就會開始產生骨牌效應，「寧願選擇柯文哲，能夠下架民進黨的可能。」