「建設廈金共同生活圈論壇」在廈門開幕

▲「建設廈金共同生活圈論壇」開幕。（圖／主辦方提供）



記者蔡儀潔、蔡紹堅／廈門－台北報導

第十五屆「海峽論壇」分論壇「建設廈金共同生活圈論壇」18日在廈門市湖里區閩台文化交流館舉行。

本次論壇共有180多名嘉賓與會，包含大陸全國台聯副會長楊毅周、國台辦經濟局局長張世宏、廈門市政協副主席李欽輝、金門縣副縣長李文良、立委陳玉珍、湖里區委書記吳新奎、全國台企聯常務副會長吳家瑩，金門縣議員陳錦偉、金門縣議員楊育菡，以及台灣工黨主席晏揚清等。

▼全國台企聯常務副會長吳家瑩。（圖／主辦方提供）



開幕式上，張世宏、李欽輝、李文良、吳新奎都上台進行了致詞，祝賀活動順利召開。論壇期間，湖里區組織了「湖里對台交流圖片展」，分為「打造台胞台企登陸第一家園的第一站」「湖里區涉台歷史與文物古蹟」和「見證重要時刻」板塊，以312張照片生動地呈現了湖里對台交流交往的重要歷史，圍繞貫徹落實「以通促融，以惠促融，以情促融」，展示出湖里各界對台交流的特色及成就，喚醒兩岸共同記憶。

論壇分為主旨演講、論壇對話、參訪交流三個部分。在主旨演講部分，楊毅周、廈門大學台灣研究院前副院長鄧利娟、吳家瑩、晏揚清，以及台灣中華海峽兩岸和平發展促進會理事長蔣權瀚5位嘉賓從建設廈金共同生活圈的戰略意義、機遇挑戰、制度創新、推進路徑、先行先試、增進兩岸同胞福祉等方面進行主旨發言。

主旨發言後，兩岸專家學者和民間組織負責人分別圍繞「廈金共同生活圈與兩岸融合發展」「廈金共同生活圈與兩岸共同市場」「廈金共同生活圈與兩岸心靈契合」「廈金共同生活圈與廈金交通一體化」四個議題進行對話交流，緊扣應通盡通、能動先動、能通快通、產業融通、心靈相通等重要領域建言獻策。

活動還推動台青創客家與金門縣台灣同鄉會，海西MCN兩岸青年三創基地與台灣工黨共同簽訂兩岸青年就業創業互助合作協議，助力優質台青創項目在湖里「落地生根」，盼吸引更多台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢，共同譜寫兩岸青年發展新篇章。