福建推兩岸融合示範區　周祖翼：持續擴大同等待遇

▲福建省委书记周祖翼發表致辭。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

記者鄭思楠／綜合報導

第十五屆海峽論壇大會17日登場，大陸全國政協主席王滬寧致詞時宣布，中共中央國務院今日制定《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》。隨後，福建省委書記周祖翼發表致辭時強調，福建將持續擴大同等待遇清單覆蓋範圍，營造更加便利便捷的環境，讓廣大台胞可以更好的在福建創業、興業、樂業。

周祖翼表示，2009年起，海峽論壇已經走過15個年頭，15年來，無論遇到什麼困難，論壇每年都成功舉辦，兩岸民眾藉助這個民間性、草根性、廣泛性的溝通平台，持之以恆深化交流和合作。

他進一步指出，「2022年，福建對台出口增長20%以上，新設台資企業戶數、實際應用台資數均屬大陸全國各省份前列，6個台灣農民創業園建設連續5年走在大陸第一方陣，我們繼續推進廈門金門馬祖地區通水、通情、通電、通橋工作，每天向金門供水超2萬噸。」

周祖翼認為，深化交流合作，是兩岸的主流民意，是無法阻撓的意識潮流。他說，今年以來，大陸恢復擴大線下交流，今年以來，經小三通航線來閩台胞超12萬人次，進一步加快恢復閩台海空直航航點、航線。

他進一步說，大陸持續鞏固合作紐帶，在產業投資貿易金融財稅等方面，進一步優化台胞台企的政策，提供更助於深化兩岸融合發展的行業標準、營商環境、司法服務，在經濟教育科技人才領域，繼續加強合作，為廣大台胞台企在福建投資興業提供便利。

最後，他提出，「我們將持續增進同胞福祉，打通台胞在福建就業、就醫、教育、住房、社保、養老等方面的疑點和難點，持續擴大同等待遇清單覆蓋範圍，營造更加便利便捷的環境，讓廣大同胞可以更好的在福建創業、興業、樂業。」