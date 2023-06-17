夏立言率團赴廈門海峽論壇　他嘆：朝野應該對統戰行為有一致立場

▲夏立言率代表團出席海峽論壇。（圖／國民黨文傳會提供）



記者杜冠霖／台北報導

海峽論壇17日於福建廈門舉行，國民黨由副主席夏立言率代表團參加，上午大會開始前與台灣各界代表一同會見中共中央政協主席王滬寧，隨後於論壇大會發表致詞。對此，民進黨立委鄭運鵬16日表示，這很明顯是政治上統戰行為，不能因為是在野黨，就無條件接受中共政治作為，這對台灣沒有好處，大家都有政黨輪替機會，中國用各種方式入侵台灣，我們應該要有一致立場。

鄭運鵬表示，對所有友好國家，一定是鼓勵政府對政府交流，但中國現在對台手段就是戰機飛過來、統派邀過去，這是他們慣用手法，相信對台灣最有利是政府對政府。

對於兩岸交流，鄭運鵬指出，台灣本來就有陸委會、海基會兩個管道，如果他們不喜歡在民進黨執政後跟陸委會打交道，也可以跟海基會往來。

鄭運鵬表示，透過海峽論壇邀統派政黨很明顯是政治上統戰行為，國民黨、民眾黨、新黨願意過去，這也是我國很難對中國有一致、以台灣利益為優先的談判的為難之處。

鄭運鵬指出，跟中國往來，不能因為是在野黨，就無條件接受中共政治作為，這對台灣沒有好處，大家都有政黨輪替機會，中國用各種方式入侵台灣，我們應該要有一致立場，並要求政府對政府交流。