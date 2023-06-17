兩岸新媒體論壇舉行　馬曉光提3建議：藉「創新溝通方式」推動交流

▲活動現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

2023兩岸新媒體創享論壇今（17）日下午舉行，大陸海協會副會長馬曉光致辭時表示，大陸網民數量已經達到了10.67億，台灣網民數量也超過了2000萬，希望「藉助新媒體創新溝通方式，推動兩岸持續深入交流」。

▲《東森新媒體ETtoday》副董事長馬詠睿到場出席。（圖／記者蔡儀潔攝）

在今日下午的兩岸新媒體創享論壇上，《東森新媒體ETtoday》副董事長馬詠睿到場出席，另外還有兩岸共同遠景策進會籌備會主委介文汲等台灣嘉賓；大陸方面則有馬曉光、海協會原副會長王在希、國台辦新聞局副局長陳斌華等人參加。

▲馬曉光上台致詞。（圖／記者蔡儀潔攝）



馬曉光在致辭時指出，此次論壇舉行對於擴大兩岸青年互動與民間往來、拓展海峽論壇交流合作內涵具有重要意義；如何用好新媒體，為促進兩岸交流合作、融合發展提供更實質的助力，是當前面臨的新的重要課題。

馬曉光提出3點建議，第一是藉助新媒體創新溝通方式，推動兩岸持續深入交流，如今兩岸手機上網率都超過99%，新媒體已成為兩岸民眾獲取資訊、相互溝通的主要管道，即使在疫情肆虐期間，亦能展開深入且多元的交流，例如兒歌「挖呀挖」就傳遍海峽兩岸，成為現象級產品。

馬曉光接著稱，第二是新媒體是兩岸融合發展的新機遇，越來越多台灣民眾在大陸新媒體、網路平台上，策劃很多優秀作品、傳播正能量內容等；第三是新媒體也要承擔更多的社會責任，希望網路交流能共同表達兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲。

▲陳斌華上台發言 。（圖／記者蔡儀潔攝）

國台辦新任發言人、新聞局副局長陳斌華則表示，青年有無限可能、新媒體有無限可能、中華民族有無限可能，兩岸問題癥結在於兩岸同胞互相瞭解、理解，希望兩岸新媒體人善用新媒體，跨越兩岸同胞瞭解的鴻溝，同心同行共創未來，共享未來。

擔任今日頭條內容高級總監的台灣青年王彥喬，今日在致辭時提到，今日頭條已於一周前發起「兩岸新國潮」話題活動，至今累計閱讀量已超1億，之後將會藉助網路的力量， 更快速的傳播故事和精神。

今日的論壇還舉辦了3場主題沙龍，主題分別為古韻新聲分享團、時代煥新分享團及錦上添花分享團，共有22位兩岸嘉賓上台分享交流。

《聲生不息寶島季》節目統籌鐘穌臨發言時介紹，他2017年入職湖南廣電時，結識了來實習的台灣大學生，一直保持很好的關係，今年節目播出後亦與對方進行交流，認為透過非常多的兩岸青年交流，能讓我們的彼此情感互通，「我也相信未來他們談到今年這個主題時，能達到文化的傳承」。

▲啟動儀式。（圖／記者蔡儀潔攝）

據悉，作為海峽論壇的分論壇，首屆兩岸新媒體創享論壇共有207名兩岸嘉賓參與，超8成與新媒體領域直接相關。論壇上還舉行6個交流營啟動儀式，包括河南「雙清匯流兩岸新媒體中華文化創享行」、陝西「尋根溯源兩岸新媒體文化尋寶行」等。