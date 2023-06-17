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求同存異！夏立言參加海峽論壇　籲兩岸攜手打造台海為和平之海

▲▼ 夏立言率代表團出席海峽論壇 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲夏立言率代表團出席海峽論壇。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

海峽論壇17日於福建廈門舉行，國民黨由副主席夏立言率代表團參加，上午大會開始前與台灣各界代表一同會見中共中央政協主席王滬寧，隨後於論壇大會發表致詞。夏表示，兩岸已經度過最艱困的時刻，即將迎來一個新氣象，對於王滬寧曾表示要「逐步恢復擴大兩岸交流」，這是兩岸都樂見的發展，期待未來能開啟嶄新局面。

夏立言認為，雖然當前兩岸局勢有令人感到憂慮的一面，但是危機通常就是轉機，兩岸越是緊張、就更要交流，情勢越是困難、就更要想辦法迎接挑戰，呼籲所有關心兩岸的仁人志士，共同拿出行動攜手努力，再度創造兩岸交流合作的榮景，讓台海重返和平之海。

夏立言隨後在大會致詞時首先表達了對海峽論壇過去十幾年來維繫兩岸和平穩定與繁榮成果的肯定，強調國民黨不管兩岸情勢緊張或平穩、無論執政或在野，一直以來都堅守在維護台海和平與推動兩岸交流的第一線奮鬥。未來將依黨章、黨綱，延續過去八年主政期間推動海峽兩岸在「九二共識、反對台獨」的政治基礎上，開展各項有利於兩岸和平穩定發展的工作，促使兩岸和平繁榮。

夏立言也提出國民黨對兩岸交流的3點主張，首先是呼籲兩岸應盡快全面恢復到疫情前的交流合作狀態，改善關係、恢復經濟活力和社會元氣。尤其是觀光、教育領域與青年學子間的交流，是兩岸人民面對面、心貼心最直接真實的交流，要維持一定的數量和品質。因為唯有以人為本的交流，深度體驗彼此的美好，才能打動人心。

其次是對於攸關基層民生經濟與人民基本權益的協議，例如「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」和「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」要能夠盡可能的落實，呼籲未來應該強化「兩岸共打協議」的合作，維護兩岸社會治安以及人民財產安全，也希望大陸相關單位能加快台灣優質農產品，例如台東鳳梨釋迦的開放進度，以保障兩岸人民從事合法正當交流的權益，促進兩岸關係正向發展。

其三，因為兩岸經貿交流合作是維護兩岸關係和平穩定的壓艙石，而兩岸共同傳承的中華文化則是超越政治。建議應該充分發揮經貿、文化領域在兩岸社會的紐帶作用，持續推進兩岸交流，來強化彼此的連結。

夏立言最後表示，任何試圖倒轉兩岸交流歷史的做法，都是不現實的，而且也不會成功。相信只要秉持「求同存異」的理念，透過持續的交流合作，以智慧化解衝突、用包容尋求共識，絕對沒有什麼解決不了的問題，呼籲兩岸應該攜手再次將台海打造為和平之海，共同努力維護這得來不易的和平，相信這也是國民黨和兩岸所有人共同的責任和使命。
 

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