快訊／新北餵藥案全國普篩？　陳時中反對：沒證據沒有必要

▲陳時中接受媒體聯訪。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

幼兒園餵藥案延燒，新北市政府宣布開放全國幼童免費檢驗，被解讀為「普篩」。對此，曾任衛福部長的小英之友會榮譽總會長陳時中18日受訪時表達反對說，進行全面普篩沒有必要，否則每一樣毒品是不是全國人民都要普篩？事實上沒有必要也沒辦法做，建議應該回歸專業，沒有任何的證據，就不會做這樣子的普篩。

陳時中今天下午出席台北市信賴台灣之友會成立大會，會前接受媒體聯訪。

針對新北市幼兒園餵藥案，陳時中談及，他不知道現在新北的一個策略是怎麼樣，一般在涉及健康的事件，大多分成3個層面來處理：過去、現在、未來。陳說明，如何運用檢驗檢查，了解過去怎麼發生的，將傷害減到最小；現在看看有沒有相關可能性，做重點式的篩檢，然後希望未來不要發生。

陳時中表示，對於新北市處理事情裡面，比較不了解的是，新北市長侯友宜說6月3日第一時間就組成醫療團隊，可是大家知道最早的時間點是5月15日，醫療團隊本來就存在，只是在做行政上的整合，其實快則1天、慢則3天，拖了18天還強調是第一時間，「這行政效率我們就有一點質疑」。

至於媒體詢問，新北市政府宣布開放全國幼童免費檢驗一事，陳時中表示，進行全面普篩實際上是沒有必要的，要從相關可能性高的部分，先做一定程度的檢查，有了相對的證據才往下走，「否則每一樣事情、每一樣毒品是不是全國人都要做普篩？」事實沒有辦法做，也沒有必要。他建議，一定會有一些事件，設立一些檢驗的方法，然後抽絲剝繭，一步一步去證明有或沒有，才能決定下一步策略。

陳時中呼籲，這些事件都應該回歸專業，他第一個講說，效率應該要快，3天就應該把專業團隊組織起來，因為小孩子是很脆弱的，及早能夠發現生理或心理的問題，即時解決對大家都是好，這都要專業的考慮；第二個，是否要全面的來做？他講過，服務的種類的很多、有毒的物質很多，沒有任何的證據，就不會做這樣子的普篩，「問題是經費從哪裡來？新北市政府覺得議會能夠通過預算，幫全國人做相關檢驗，相信議會在守住人民荷包上，恐怕也不會容易」。