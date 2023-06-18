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柯文哲民調33％贏藍綠　黃珊珊稱「提前達標」：這幾個月像三溫暖

▲▼柯文哲出席眾青論壇- 青年改變的力量，會前受訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯文哲總統民調首次超越賴清德，登上第一。（圖／記者周宸亘攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據TVBS18日最新公布2024總統大選民調，民眾黨總統參選人柯文哲以33%支持度衝上第一，民進黨總統參選人賴清德30%位居第二，國民黨總統參選人侯友宜23%墊底。對此，柯文哲競選總幹事、前台北市副市長黃珊珊在臉書表示，這幾個月過得像三溫暖一樣，起初大家都不看好，中間發生了很多大事件，民調一夕變天，但他們也會繼續秉持初衷、繼續努力。

黃珊珊表示，這幾個月過得像三溫暖一樣，在3月初，她才加入柯文哲競選團隊擔任競選總幹事，那時很多人都不看好，都說藍綠基本盤鐵板一塊，第三勢力怎麼可能選上總統？

黃珊珊提到，當時，柯文哲的民調只有10幾％，既然接手選務，她就設定目標：六月底民調要到25%，七月底到30%，八月底到35%，一直到明年一月，才有機會勝選；因此，他們在三月忙著安排訪美行程、四月去美國訪問20天，去了四個城市，五月安排參選記者會、開立競選專戶、公開募款應援小物，六月初安排訪日，一切按部就班，朝選總統的目標邁進。

黃珊珊指出，在日本訪問期間，發生了民進黨性騷吃案事件、新北市餵藥疑雲，當然之前還有國民黨提名徵召爭議，幾個大事件讓民調一夕變天，而今天，TVBS民調結果顯示，柯文哲支持度突破三成到33%，衝到第一名，與侯友宜的差距越拉越大。她表示，雖然是一個令人振奮的消息，更是提前達到他們設定的目標，除了感謝選民支持之外，其實，更看到了民眾「望治心切」的寄托。

因此，黃珊珊強調，他們還是會秉持初衷，繼續努力讓民眾了解、體認到總統選舉是在選國家與下一代的未來，不能再回到藍綠版圖、不能再操弄意識形態，選擇一位穩健、務實、可信賴的國家領導人，才能面對2024後的新型態產業革命、能源危機與兩岸問題，「33%是個幸運數字，希望繼續成長，超越33！」

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