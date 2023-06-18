醫療諮詢檢驗被解讀成普篩？ 新北市府嗆柯文哲「邏輯錯亂」

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市府昨日宣布，開放各縣市若對孩童健康狀況有疑慮的家長至新北醫院檢驗，儘早排除疑慮，新北市政府發言人張愛晶今（18）日批，這樣的好意竟被民眾黨總統參選人柯文哲以及旗下子弟兵扭曲是政治操作，柯營把專業兒童醫療諮詢檢驗指鹿為馬成普篩，才是邏輯錯亂、unbelievable 。

由於幼兒園案真相檢察官仍在調查中，不少家長對於兒童健康狀況有疑慮，更對幼教師產生不信任，對此，新北市府願意扛起責任，開放全國各縣市有疑慮的孩童父母帶孩子來採檢，儘早排除擔憂，避免親師信任度持續崩跌。

市府相當遺憾，看到具有專業醫療背景的柯文哲居然連功課都不做 ，率領子弟兵混淆視聽，跟隨民進黨帶風向、撕裂社會，這才叫做政治操作，再次呼籲柯文哲，請不要為了選舉，辜負醫療專業。

市府強調，「專業兒童醫療諮詢檢驗」與「疫情期間快篩」完全是兩回事，目前由本市8家醫院提供幼兒園幼童醫療諮詢、抽血、驗尿、心理諮詢等醫療服務，皆是依據醫師專業評估後提供採檢服務，待檢驗報告出爐也須由專人說明等相關一系列醫療諮詢，才能讓家長安心。所需經費如為醫療相關需求包含掛號費等行政費用，皆由公費支應，家屬無須負擔任何費用。

另針對醫療量能部分，市府說明，本專案係為平息幼兒園家長之疑慮，針對有需求的幼兒進行採檢，並非普篩，後續也將監測就醫需求狀況，如有必要，將增加協助醫療院所提供服務。