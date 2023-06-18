快訊／民調屈居第二　賴清德不喪志：目前的確比較逆風

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

TVBS公布2024總統選舉電話民調顯示，民眾黨總統參選人柯文哲以33%支持度衝上第一，民進黨總統參選人賴清德30%位居第二，國民黨總統參選人侯友宜23%墊底。對此，賴清德18日說，民進黨目前的確是比較逆風，希望重新得到社會的諒解與支持，一起守護台灣。

TVBS今日公布最新電話民調結果，柯文哲支持度較5月份調查結果增加1成至33%，支持度由第三名反超，賴清德支持度也增加3個百分點至30%，與柯文哲也相差僅3個百分點，至於侯友宜支持度則下滑7個百分點至23%，而沒有表示意見的有14%。

賴清德今天下午出席台北市信賴台灣之友會成立大會前，媒體關注其民調在高屏地區落後一事，賴表示，「民進黨目前的確是比較逆風啦，不過，我們嚴肅面對，採取高標準來處理每個事件」，希望重新得到社會的諒解與支持，也能夠贏得最後選戰的勝利，一起守台灣。

此外，出席該場造勢活動的小英之友會榮譽總會長陳時中會前受訪說，不管是信賴之友會或是小英之友會，都是社會公益性的團體，在選舉時運用平常公益的形象，增加政治的影響力，未來在選舉這條路，一定是支持本土政權，發揮「1加1大於2」的效果。