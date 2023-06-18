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長庚打造友善愛滋醫療環境　提供全面性照護及個案就醫隱私

▲▼ 長庚意願打造友善愛滋治療環境嘉義長庚感染醫學科黃琮輿主任 。（圖／嘉義長庚提供）

▲長庚醫院打造友善愛滋治療環境 ，嘉義長庚院長楊仁宗(圖左)及感染醫學科黃琮輿主任共同呼籲。（圖／嘉義長庚提供

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義長庚與台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會合作舉辦「U Café醫護應援咖啡車巡迴活動」，楊仁宗院長表示，透過咖啡杯上的文字，表達愛滋感染者對醫護同仁的感謝，持續以建構友善醫療環境為目標，減少對於愛滋感染者的偏見與歧視，讓這群病友在就醫時不用擔心受到壓力與傷害， 一起為愛滋感染者打造友善醫療環境發聲。

▲▼ 長庚意願打造友善愛滋治療環境嘉義長庚感染醫學科黃琮輿主任 。（圖／嘉義長庚提供）

▲長庚醫院打造友善愛滋治療環境。（圖／嘉義長庚提供）

感染醫學科黃琮輿主任說明，愛滋病是由愛滋病毒所引起的疾病，愛滋病毒會破壞人體的免疫系統，使病人的身體抵抗力降低，當免疫系統遭到破壞後，原本不會造成生病的病菌，就會有機會感染人類，嚴重時導致死亡。愛滋病就是後天免疫缺乏症候群（Acquired Immunodeficiency Syndrome，AIDS）的簡稱，就是指因為病患身體抵抗力降低，導致得到各種疾病的症狀。

▲▼ 長庚意願打造友善愛滋治療環境嘉義長庚感染醫學科黃琮輿主任 。（圖／嘉義長庚提供）

黃琮輿指出，愛滋病毒三大傳染途徑：(1)性行為傳染：與感染愛滋病毒感染者發生口腔、肛門、陰道等方式之性交或其他體液交換時，均有受感染的可能。(2)血液傳染：輸進或接觸被愛滋病毒污染的血液、血液製劑或與感染愛滋病毒之靜脈藥癮者共用注射針頭、針筒，或接受愛滋病毒感染者之器官移植。(3)母子垂直感染：嬰兒也會由其已感染病毒的母親在妊娠期、生產期、或因授乳而得到愛滋病毒。

▲▼ 長庚意願打造友善愛滋治療環境嘉義長庚感染醫學科黃琮輿主任 。（圖／嘉義長庚提供）

黃琮輿表示，嘉義長庚於2016年起成為疾病管制署「人類免疫缺乏病毒指定醫事機構」，並執行「愛滋病個案管理計畫」累積收案人數已突破200人，在病情控制上獲取相當好的成果，近年來因為個案年齡增長，也整合心臟內科、復健科、中醫科、腎臟科、胃腸肝膽科、骨科、耳鼻喉科等，將提供全面性的照護及尊重個案的就醫隱私權，創造更良好的就醫環境。

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