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嘉義長庚院長變裝耶誕老人　伴病童暖心過耶誕

▲▼ 嘉義長庚陪伴病童暖心過耶誕 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

▲▼ 嘉義長庚陪伴病童暖心過耶誕，由院長楊仁宗親辦耶誕老人送禮物給院內病童。（圖／嘉義長庚醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

本週即將迎來家家戶戶歡度團圓的耶誕節，有許多孩子因為疾病長期住院，又因為新冠疫情影響，讓家人無法一起同歡，因此，嘉義長庚楊仁宗院長特別裝扮成聖誕老人，穿梭在兒童病房、兒科門診區與醫院大廳，並精心準備耶誕小禮物分送給病童還有民眾們，當孩童在這寒冷的時刻收到這份滿滿心意的禮物，臉上都露出驚喜的笑臉。

▲▼ 嘉義長庚陪伴病童暖心過耶誕 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

楊仁宗表示，病人與家屬除了疾病帶來身體上的不適，長期住院就醫也累積相當多的心理壓力，醫療不是只有身體健康，心理健康也是很重要的課題，所以今天特別與兒科醫療團隊合作，不只自己打扮成聖誕老人、醫療團隊們也都進行聖誕節慶裝扮，同時也邀請小朋友喜愛的電視節目主持人瑋瑜姐姐、快樂故事屋的Happy熊，一同加入關懷與祝福行列，與病童們開心的唱唱跳跳，在活動的過程中看到孩子們的參與及歡笑，楊仁宗院長說，笑容便是孩子臉上最美麗的裝扮，歡笑聲便是最悅耳的樂聲，希望在聖誕節這個特別的日子，透過關懷活動，讓病人與家屬都能感受到來自醫療團隊的溫暖與關懷。

▲▼ 嘉義長庚陪伴病童暖心過耶誕 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

兒科沈俊明主任指出，近期因疫情趨緩，防疫政策放寬，孩子與人群接觸及外出頻率也隨著增加，若未做好個人衛生防護，容易得到黴漿菌、呼吸道融合病毒或腸病毒感染，且若空氣品質不佳，外出也容易引發氣喘，提醒家屬與孩子仍需注意勤洗手、外出做好防護措施，減少不必要外出，若有身體不適應儘速就醫。

▲▼ 嘉義長庚陪伴病童暖心過耶誕 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

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