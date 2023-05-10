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嘉義長庚達文西手術案例破千例 　患者現身說法談好處

▲▼ 嘉義長庚達文西手術案例突破1,000例 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

▲▼ 嘉義長庚達文西手術案例突破1,000例 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義長庚醫5月10日發表達文西手術累積突破1,000例的手術成果，在母親節前夕，邀請受惠於這項技術的兩位女性到場分享她們接受達文西手術的自身經驗。

▲▼ 嘉義長庚達文西手術案例突破1,000例 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

林女士因低位直腸癌接受達文西手術治療，她說自己原本很害怕，聽說手術要住院好幾週，沒想到達文西手術後四天就能出院，目前回診檢查恢復狀況都很好。另一位接受達文西子宮肌瘤切除手術的黃小姐也分享，原本到其他醫院諮詢，醫師建議要用剖腹手術或子宮切除手術，但是考量未來生育，還是選擇在長庚醫院使用達文西微創手術，術後狀況很滿意，不只把肌瘤清除還沒有難看的疤痕。

▲▼ 嘉義長庚達文西手術案例突破1,000例 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

黃文詩副院長表示，嘉義長庚於2018年引進達文西機器手臂微創手術系統，為南彰化至北台南地區的民眾提供更先進、安全的手術服務，達文西手術是一種利用機器人手臂進行微創手術的方式，不只減少傷口大小、降低感染風險、疼痛感、失血量、住院天數等，並提高手術效果和生活品質。目前除了泌尿科原本的根除性前列腺切除手術及部分腎切除手術已由健保給付手術費用，今年3月起，健保新增17項達文西機械手臂手術包括一般外科、大腸直腸外科及胸腔外科可由健保給付其手術費用，相較以往大幅減輕病人就醫的負擔約3.5萬元至16萬元不等，病人只需自費部分手術耗材費用。

▲▼ 嘉義長庚達文西手術案例突破1,000例 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

黃文詩副院長進一步指出，達文西手術不單是靠硬體設備，更需要仰賴操作設備的醫師經驗純熟與否，嘉義長庚透過長庚體系跨院區的達文西手術團隊會議及長庚手術技能訓練暨研發中心舉辦的課程，持續培養及淬鍊醫師的手術技巧及品質，這5年累績迄今使用達文西機器手臂突破1,000例的手術經驗，讓嘉義長庚在達文西手術的掌握上，更顯得心應手。

▲▼ 嘉義長庚達文西手術案例突破1,000例 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

嘉義長庚楊仁宗院長表示，將繼續推廣達文西手術的優勢和效益，並提供更多的衛教和諮詢服務給有需要的民眾，也呼籲民眾定期做健康檢查，以早期發現和治療可能的疾病，如需相關醫療訊息可向上述科別諮詢。

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