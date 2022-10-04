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嘉義長庚治鼾手術搭配達文西機械手臂　900人呼吸中止治癒

▲▼ 口鼻暢通呼吸開竅 安心睡眠沒煩惱 。（圖／嘉義長庚提供）

▲嘉義長庚耳鼻喉系口腔咽喉科 蔡明劭主任 。（圖／嘉義長庚提供）
 

記者翁伊森／嘉義報導

52歲的張先生是忙碌的上班族，最近常常感覺睡眠不足、體力明顯衰退，又都找不出原因，一直以為是年紀大身體退化影響，直到某天跟家人閒談，聽到太太抱怨晚上打鼾聲音不只非常大聲，有時候又會突然沒聲音也沒有呼吸很讓人擔心時，才突然警覺不對，而到醫院求助，經耳鼻喉科醫師診斷為睡眠呼吸中止症，並評估以手術積極介入治療，目前症狀已明顯改善。

蔡明劭表示，睡眠呼吸中止症是人在睡覺時，上呼吸道（包括鼻咽、口咽及喉部）發生反覆性的塌陷，因而堵住呼吸道造成呼吸變淺且變費力，更嚴重者會造成氣道完全堵塞而造成吸不到空氣及窒息。

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▲▼ 口鼻暢通呼吸開竅 安心睡眠沒煩惱 。（圖／嘉義長庚提供）

造成呼吸中止的原因包括肥胖造成呼吸道狹窄，或是因為先天下巴較小或後縮、扁桃腺或懸壅垂過大或顱顏缺陷等，造成氣道狹小導致睡眠呼吸中止症的發生。

蔡明劭指出，打鼾及睡眠呼吸中止症對健康危害甚大，因睡眠不足會造成精神不濟，不只影響工作效率，上下班途中也容易出現交通意外，情緒易焦慮、脾氣暴躁等問題，如果是就學中的孩子，也會有上課注意力無法集中、打瞌睡，導致學習效果差；長期反覆呼吸中止也會使血氧濃度下降，加重心血管系統運作負荷，進一步增加心肌梗塞，中風與失智等疾病發生風險。

▲▼ 口鼻暢通呼吸開竅 安心睡眠沒煩惱 。（圖／嘉義長庚提供）

▲嘉義長庚引進達文西機器手臂 。（圖／嘉義長庚提供）

蔡明劭指出，診斷睡眠呼吸中止症的方式為多項式生理檢查，輕度睡眠呼吸中止症可先嘗試保守治療，例如減重及使用藥物治療鼻過敏，有可能改善打鼾。

▲▼ 口鼻暢通呼吸開竅 安心睡眠沒煩惱 。（圖／嘉義長庚提供）

針對中度或重度的患者，保守治療通常效果不足，可配戴連續式陽壓呼吸器治療。然而，仍有許多病患無法適應或不願配戴陽壓呼吸器，這類患者可前往耳鼻喉科，由醫師根據其年齡及生理構造判斷其是否適合接受手術治療。

目前嘉義長庚耳鼻喉科睡眠醫學團隊已執行超過900例治鼾手術，2018年更引進達文西機械手臂進行整合式睡眠手術，針對口咽部五大類組織採取不同的治療策略，可保留人體構造與生理機能，對於病人術後恢復與疼痛控制均有相當良好成效。如有類似困擾可以找鄰近的耳鼻喉科或是睡眠障礙門診，由專科醫師進行評估，以取得較佳治療效果。

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關鍵字：

嘉義長庚口腔咽喉科蔡明劭

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