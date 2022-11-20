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嘉義長庚癌友音樂才藝比賽　呼籲病友樂觀面對生命

▲▼ 嘉義長庚醫院第八屆「叫我第一名．作伙來讚聲」癌友音樂才藝比賽活動 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

▲嘉義長庚醫院第八屆「叫我第一名．作伙來讚聲」癌友音樂才藝比賽活動 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義長庚醫院今(20)日於國際會議廳舉辦第八屆「叫我第一名．作伙來讚聲」癌友音樂才藝比賽活動，由楊仁宗院長揭開活動序幕，並邀請金曲歌王謝銘祐與麵包車樂團的夥伴們一起來擔任評審及表演團隊，希望病友們在醫療團隊及家屬支持鼓勵下，能用正向、樂觀的態度面對生命的考驗，繼續譜出生命的美好故事。

▲▼ 嘉義長庚醫院第八屆「叫我第一名．作伙來讚聲」癌友音樂才藝比賽活動 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

楊仁宗表示因疫情影響了大多數人的生活，疾病帶來的壓力，也讓癌友們漸漸的自我封閉，在這個後疫情的時代，我們要與病毒共存，為了讓癌友們能安心演出及表演，此次同步以線上直播方式，邀請大眾到臉書「長庚社會公益作伙來」粉絲專頁，一起來為這群抗癌鬥士們鼓勵與加油，也希望分享他們的故事，激勵病友能更正向的面對疾病的挑戰。

▲▼ 嘉義長庚醫院第八屆「叫我第一名．作伙來讚聲」癌友音樂才藝比賽活動 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

今年活動參賽者中有位67歲家住雲林麥寮的蔡阿伯，因長期有慢性肺阻塞疾病無法工作，導致經濟問題居無定所，一次身體不適至長庚醫院就醫，又被診斷直腸癌第三期，原本阿伯自認父母與手足皆不在了，沒有結婚及子女，獨身一人，便不願接受治療，在黃文詩副院長多次的鼓勵下，蔡阿伯同意來到嘉義長庚醫院接受治療，也經由醫院社工及社會局資源連結，來協助蔡阿伯順利解決就醫交通及住所的問題，對此阿伯很感謝長庚的醫療團隊。

▲▼ 嘉義長庚醫院第八屆「叫我第一名．作伙來讚聲」癌友音樂才藝比賽活動 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

年輕時喜愛唱歌的蔡阿伯，看到醫院癌友音樂才藝比賽的訊息，在醫院社工的鼓勵及邀請下報名，蔡阿伯說：「自己什麼都沒有，只有這一點人生故事可以分享回饋社會，希望大家不要被生命中的困難給打敗。」這樣難得可貴的精神，值得被欣賞與讚揚。

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