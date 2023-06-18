慶祝嘉義鹿草百年舉暗香巡營賜福　幼兒園「萌」版廟會先登場

▲嘉義鹿草幼兒園自組轎班、舞龍舞獅「萌」版廟會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

鹿草鄉圓山宮年度最大盛事-百年傳統舉暗香巡營賜福即將於6月21日登場，鹿草國小幼兒園配合圓山宮在地民俗的主題教學活動「社區遶境」17日先出發踩街，隊伍繞行鹿草當地商，道具均為小朋友和幼兒園老師利用紙製品製作，多數為紙藝品不堪雨淋，所到之處受到不少當地民眾歡迎。



鹿草鄉圓山宮年度最大盛事-百年傳統舉暗香巡營賜福即將於6月21日登場，今天鹿草國小幼兒園配合圓山宮在地民俗的主題教學活動「社區遶境」，隊伍繞行鹿草鄉公所及圓山宮，掀起一波高潮，幼童可愛版的執事牌、涼傘、神轎、鼓吹陣、舞龍、舞獅等陣頭，萌翻鹿草當地民眾。

鹿草國小幼兒園籌備了小小廟會遶境活動，小朋友扛著自製的涼傘、神轎，有模有樣的步入鹿草鄉公所前廣場及圓山宮廟前廣場，吸引不少民眾駐足圍觀。利用回收裝蛋糕的保麗龍，配合美勞彩繪，竟成為Q版獅頭。廢棄紙箱也打造成栩栩如生的神龍團。免洗碗更被製成遶境隊伍不可少的鼓吹。加上路關布條、執事牌、三太子以及幼幼班的「小小隨香客」拿著自製的小小令旗跟隨在後，「規格」完全不輸正港的廟會活動。

鹿草國小幼兒園主任陳淑卿表示為配合鹿草地區王孫大使公聖誕的舉暗香民俗活動，籌備主題教學近4個月，希望透過活動讓學童了解在地文化特色、認識家鄉的風土民情，透過實地探索與體驗課程，連結在地情感，體現家鄉文化魅力，傳承歷史情感與記憶。

「我的心被這一群小孩子們給融化了」，鄉長嚴珮瑜笑說，看到孩子從小就能學習地方文化，在教學中結合地方民俗，讓鹿草鄉的百年傳統民俗文化發揚光大，教師們值得大大的肯定，藉由小朋友的Q版廟會，讓人更加期待鹿草圓山宮6月21日舉暗香巡營賜福時的熱鬧氣氛，歡迎大家到時候一起來鹿草迎熱鬧。

圓山宮主委陳日清表示6月21日圓山宮舉暗香可說是社區年度盛事，不僅是民俗活動，也是文化傳承。當天不只有廟會盛會，從下午開始就有市集可以逛，晚上參加圓山宮舉暗香，還有真人藝閣天降禎祥，歡迎大家一起來搶禮物。

