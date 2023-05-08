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廟會活動「鞭炮紙炸上4樓」！她見陽台慘狀氣炸：陋習要維持多久？

▲▼ 蘆洲合義社宮廟街頭放鞭炮 。（圖／消防局提供）

▲台灣廟會活動經常引發網有正反意見討論。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

台灣宮廟文化興盛，各式廟會活動總會吸引不少信徒共襄盛舉，但有時也會引發爭議。一名女網友抱怨，家裡附近的宮廟近日在舉辦活動，假日一早就出現敲鑼打鼓、放鞭炮等各式噪音，而這些她已經歷多年，本以為可以忍受，直到看到位於4樓的家中陽台充斥紅色鞭炮紙，讓她瞬間氣炸「這種陋習到底要維持多久？」貼文一出，引發熱議。

一名女網友在Dcard發文表示，她上周五（5日）半夜回到家，就看到附近宮廟亮著活動舞台燈光在排練，且聽鄰居說一直持續到深夜11點，到了隔天早上7點不到，果不其然就傳來敲鑼打鼓放鞭炮的聲音，還加上主持人用超大聲擴音器講話，以及動感背景樂。

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原PO指出，這些事她因為經歷多年，所以已可以忍受，但這次更誇張的是，鞭炮殘渣全部噴到陽台，洗衣機上也都是紅色鞭炮紙，讓她直呼「我住4樓都這種慘狀了，2、3樓想必更慘；看著滿天飛舞的紅色紙屑，再看看街道上滿地紅，這種陋習到底什麼時候能改善？」

▲原PO抱怨，家中陽台殘留一堆廟會的鞭炮紙屑。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO抱怨，家中陽台殘留一堆廟會的鞭炮紙屑。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，馬上引發不少網友共鳴，紛紛留言「還有架舞台請89妹跳舞給神明看的也是陋習」、「真的是陋習！又塞又吵又亂」、「覺得台灣真的很可悲，做壞事擾民的都最大聲，乖巧的民眾只能忍氣吞聲」、「我都叫警察來，10分鐘內就會安靜一下下（但後面又會再吵起來）」、「就是以廟會活動之名，行開趴違規之實」。

原PO補充，她事後向環保署檢舉，而環保局的回覆是，「當天因為人力不足的關係沒有及時處理，但隔天早上有去現場看狀況，廟方表示放鞭炮、吵鬧的人是其他來助陣的民眾，不是廟方的內部人員，環保局的人跟他們說，就算不是他們的人，只要是來參與這場活動的，舉辦方就有義務控管，如果以後有遇到這種情況，建議直接報警會比較能即時處理。」

原PO感嘆，雖然有預期環保局大概也是柔性勸導而已，但還是很感謝他們假日幫忙處理，他們感覺也很無奈，「然後壞消息是活動今天還會繼續進行的樣子，只能祈禱他們今天會收斂一點了。」

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