糖果誘「尿在嘴裡」！浴室傳怪聲　媽見9歲兒吃大哥哥氣炸

▲李男要9歲男童幫他口交，甚至要男童「尿在他嘴裡」，遭判刑4年2月。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）



記者蔡怡萍／高雄報導

李姓男子在廟會活動認識一名男童後，用糖果飲料誘使懵懂的男童幫他口交，甚至在百貨公司的廁所內，要男童直接「尿在他嘴裡」。某次男童母親聽到兒子在浴室發出「乾嘔聲」，一看發現李男竟朝兒子做出不雅舉動，憤怒報警。法院審後依數條對兒童妨害性自主罪，判李有期徒刑4年2月。

判決指出，家住屏東的李男在2022年1月間的廟會活動中，認識了年僅9歲的男童，並展現出一副照顧他、陪他玩的大哥哥形象，接近男童生活，同年3至5月間，會拜託男童自拍裸露下體照片給他欣賞，並因故借住在男童高雄家中，以糖果、飲料等食物或遊樂為交換，趁與男童一起洗澡時要他口交，甚至帶男童到百貨公司打湯姆熊機台，男童表示想上廁所，李男就張口要男童「直接尿在他嘴裡」。

同年5月底李男再度借住男童家，並趁幫男童洗澡時，要求男童替他口交，男童發出不適的噁心嘔吐聲，其母親聽見後發現不對勁，前往查看才發現李男誇張行徑，氣得報警抓人。

檢方調查李男與男童的訊息對話，以及男童敵不過李男請求拍下的不雅照，依妨害性自主罪嫌起訴李男。

法官審理認為，李男坦承犯行，但未能與男童與其母親和解取得原諒，依照使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪、與未滿十六歲之人為有對價之性交罪、對於未滿十四歲之男子為性交罪，共3項罪名，處應執行有期徒刑4年2月，全案可上訴。