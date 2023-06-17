全國大南瓜比賽出爐　785斤巨無霸奪冠...農友獲8.6萬大獎

▲新北市農業局長李玟（左）頒發全國大南瓜比賽，全國重量組冠軍獎座予桃園觀音區農友歐道協（右）。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局輔導淡水區農會舉辦「112年全國大南瓜比賽」6月17日淡水金色水岸廣場舉行頒獎典禮，今年由來自桃園觀音區的歐道協農友以785台斤奪下冠軍，獲得激勵獎金及聯邦銀行贊助獎金共8.6萬元，活動只到18日下午5點，想目睹大南瓜風采的民眾要把握機會哦！

主辦單位淡水區農會指出，全國大南瓜比賽辦理進入第13年，其中「全國重量組」有農友特地從新竹湖口將大南瓜運來淡水參賽，另外還有比想像力的「創意組」、選美的「品質組」都已經比賽完成並於現場展示，也非常感謝各位「瓜友」，讓大南瓜比賽成為全台最具有指標性南瓜競賽之一。

▲全國大南瓜比賽創意組第一名蜂巢，農友蔡淑珍為第一次獲得冠軍。

大南瓜重量組冠軍歐道協表示，種植大南瓜到參賽需要半年時間，種植期間環境需保持通風外，也要注意水分的供給及病蟲害防治，過多水份及害蟲叮咬都會造成瓜體破裂，相信現場參賽的農友們也是這樣努力過來；很訝異這次能夠奪得冠軍，而透過比賽能認識更多志同道合的朋友、精進彼此種植技術才是比賽最大的收穫，希望明年還可以再看到大家，一起爭奪冠軍。

淡水在地南瓜農友林建訓表示，看到很多農友參加比賽真的很開心，不僅有更多農友能交流種植技術，也讓大南瓜比賽享譽全國，希望往後比賽能越來越盛大，更多瓜友們一起共襄盛舉。

▲6月17、18日於淡水捷運站後方金色水岸廣場進行全國大南瓜比賽展示及展售會。

淡水區農會理事長呂鈞鴻表示，感謝農業局輔導比賽辦理及聯邦銀行贊助比賽獎金，讓比賽更加熱烈，比賽展場除了各優勝南瓜展示外，更邀請在地牛埔有機農場的青農盧苡甄義賣南瓜飯糰，大南瓜展示到明天(18日)為止，歡迎大家趕快來賞南瓜、嚐南瓜；而提供優質南瓜是我們淡水農會的堅持，配合南瓜產季農會也推出新款南瓜加工商品「南瓜派對-蔬果脆片」，歡迎大家來淡農超市購買。

農業局長李玟表示，農業局與新北各地區農會一同努力推廣在地特色農產，透過大南瓜比賽協助淡水南瓜打響知名度，也向大家推廣「食當季、吃在地」理念，選購在地農產減少食物里程，吃當季農產把握新鮮健康，一起為環境永續及身體健康努力，讓新北成為農業健康市。