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新北深坑慈誠寺端節祈福　響應愛心大平台贈物資助弱勢

▲新北深坑慈誠寺端節祈福 響應愛心大平台贈物資助弱勢。（圖／新北市社會局提供）

▲深坑笨港聖慈山慈誠寺在端節祈福活動後，將所有物資和禮品捐給愛心大平台。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

深坑笨港聖慈山慈誠寺於17日上午辦理祈福法會，除為深坑地區禳瘟祈求合境平安外，並邀三重地區弱勢家戶參加，將法會拜拜物資全數贈與家戶，中午還有平安餐會。深坑區長黃美華和社會局社工科長劉文湘、三重社福中心督導陳盈君等到場參加，一起和家戶燃燈供佛，共同祈福社會祥和、家庭平安。

「慈愍眾生霑法雨、誠念如來興道場。」慈誠寺住持常源方丈表示，端午節是華人重要傳統節日，農曆五月初五是大地至陽至盛時節，也是驅離五瘟神，除煞除疫的時刻，因此特別舉辦祈福法會；同時因聖慈山淵源於三重，為求飲水思源，因此透過三重社福中心邀請弱勢家戶一起參加，並致贈端節禮品和民生物資。

▲新北深坑慈誠寺端節祈福 響應愛心大平台贈物資助弱勢。（圖／新北市社會局提供）

▲右起三重社福中心督導陳盈君、朝天宮董事蘇健榮、深坑區長黃美華、社工科長劉文湘和徐逸哲醫師一起祈福。

深坑區長黃美華表示，非常感謝慈誠寺自遷來深坑萬福路之後，每年逢年過節為地區辦理法會，甚至結合在地里長繞境祈福。大家在現場燃燈時，都能感受到滿滿的正能量，佛也在、神也在，一起庇佑社區、家庭四時無災、八節有慶。

社會局社工科長劉文湘表示，聖慈山慈誠寺響應侯友宜市長好日子愛心大平台的號召，多年來已累計捐贈民生物資和防疫物資市值高達610萬多元，幫助無數的弱勢家庭，尤其是三重社福中心平時服務的案家，結合志工一起服務，並隨時補充實物銀行生活物資。

聖慈山慈誠寺香火傳承自北港（笨港）朝天宮，因此朝天宮董事蘇健榮和徐逸哲醫師也特地到場參加，一起祈求國泰民安、風調雨順。

▲新北深坑慈誠寺端節祈福 響應愛心大平台贈物資助弱勢。（圖／新北市社會局提供）

▲慈誠寺住持常源方丈。

▲新北深坑慈誠寺端節祈福 響應愛心大平台贈物資助弱勢。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市社會局社工科長劉文湘。

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