新北端午節勞軍　副市長陳純敬率團致贈慰勞金

▲資通電軍指揮部簡華慶中將（右1）感謝陳副市長陳純敬率團前來進行端節慰問活動，讓全體士官兵感受在地鄉親支持。（圖／新北市民政局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

端節前夕，新北市副市長陳純敬今（17日）率團前往新北轄內營區國防部資通電軍指揮部，慰勞國軍弟兄，逐一致贈慰勞金予陸軍第六軍團指揮部等7部隊，感謝國軍保家衛國及防疫救災的辛勞奉獻。



「資安就是國安」陳純敬表示，網路科技日益發達，無論是政府機關、民間企業或個人生活都高度仰賴網路，國家安全所面臨的挑戰不同以往，已進入資訊作戰時代，超越以往傳統國土疆界。在此，要特別感謝資通電軍，突破以往空中、海域與地面防衛概念及各軍種藩籬，主責國家通訊安全及網路攻防，作為國軍聯合作戰的典範。





陳純敬說，近來國際關係緊張情勢升高，國軍任務更為繁重，除堅守崗位外，當新北遭遇緊急災害，弟兄們總是在第一時間投入救災工作，保護市民生命財產安全，也讓災後復原工作在最短時間內完成，與市府共同守護市民健康與安全。

資通電軍指揮部簡華慶中將表示，感謝陳副市長帶領本市各界組成的敬軍團前來進行端節慰問活動，並致贈加菜金，讓全體士官兵感受在地鄉親的支持和鼓勵，充分體現了「軍愛民，民敬軍」的溫暖精神。

簡華慶說，現代高科技戰爭中，已沒有軍民之分、前後方之別，未來會繼續秉持從嚴、從難、從實原則，戮力戰訓本務，建構堅實的國防武力，確保人民國家安全。

今天到場受贈的國軍部隊，有陸軍第六軍團指揮部、國防部資通電軍指揮部、陸軍關渡地區指揮部、北部地區後備指揮部、海軍陸戰隊陸戰六六旅、新北市後備指揮部，及憲兵指揮部新北憲兵隊等7部隊，新北市軍人服務站吳遠里站長也到場觀禮。

民政局表示，回想過去幾年疫情期間，靠著國軍弟兄無私付出，包含支援臺北聯合醫院三重分院防疫工作、永和永利社區篩檢站作業、板橋區及泰山區防疫旅館整備，更深入新北各區里鄰大範圍清消，成為市府防疫的堅實夥伴；也期盼藉著一年一度的端節勞軍儀式，向國軍表達最高敬意。