分析／徵召滿月侯友宜2因素淪老三　藍獻3招迎頭趕上

▲侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜獲國民黨徵召剛好滿一個月，但侯友宜及競選團隊這一個月來受黨內整合、幼兒園餵藥事件等嚴重問題影響，民調非但沒有慶祝行情，還陷入老三泥沼。儘管侯口口聲聲說要團結，但藍營人士認為，「團結共好不是嘴上說說」，侯友宜該放下身段的就要放下身段，競選團隊要快速變陣，如此才能在最短時間內逆轉追上兩位對手。

從5月底《美麗島電子報》民調顯示，侯友宜首度摔落老三，支持度更只剩18％，後續包括《菱傳媒》、《關鍵調查》也都出現相同結果，近來不少黨內同志開始呼籲，侯友宜必須擴大決策圈，甚至競選團隊也該改變攻防策略。

藍營人士指出，現在侯民調低迷，與他本人的個性有關。侯友宜從小受到父親教育的關係，以及警察身份的影響，個性穩重、謹慎、「不沾鍋」，如此的處事態度在地方選舉沒有問題，但是侯現在的格局已拉至總統等級，這樣的行徑反而會成為選戰中的桎梏，顯得固執己見。

該人士近一步指出，侯友宜前兩次的新北市長選舉均未嘗敗績，甚至一次又一次的大贏對手，去年選舉時一句「侯侯做代誌」的選戰標語，從頭打到尾，讓侯友宜團隊誤認，總統大選也可以套用新北模式，殊不知，總統選舉是全國性選戰，民眾對於未來總統人選的要求不同於地方層級政治人物，他們需要看到明確的治國理念，而非空洞的口號。

其次，在網路時代，民眾接獲訊息的方式越來越多元，只要在任何媒體上看到有政治人物的言論不是他們所支持的，選民的光譜會隨時移動，「如果侯友宜無法意識到自己的問題和短處，不改變自己的選戰模式，勢必對藍營選情造成嚴重的拖累」。

藍營人士直接點出侯友宜目前該改變的三個要點，首先，侯過去和前高雄市長韓國瑜、韓粉存在些許矛盾，與黨的關係也是若即若離，使得部分藍營支持者有疑慮，「出來混都要還的」，所以侯不管是三顧茅廬、十顧茅廬，都該主動出擊，快速化解。

該人士表示，深藍支持者更要看到真正的大團結，不能故步自封，侯需要促成藍軍的整合，韓國瑜有一方勢力、郭台銘亦有，如今不做這些整合，這些勢力就是會亂竄到另外兩個陣營去。藍營人士說，如果現在侯的選情坐二望一，也許可以不用去做這方面的請託，侯友宜做事剛強，但面對黨內整合，身段該放下來了。

第二、競選團隊要海納百川，藍營人士大家都很願意幫忙，但是他一定要主動說出需求，不要讓人自討沒趣。該人士透露，身邊就有不少藍營人士私下與侯團隊聯絡，他們直接分享攻防要點，但換來的卻是「已讀不回」，讓他們「熱臉貼冷屁股」，心裡蠻不是滋味。

第三、政策一定要加強，且一定要在適當的時機及地點拋出願景，讓民眾看到侯有總統的格局，有國家領導人的樣貌，不要再像上次在政治大學拋出「0-6歲國家養政策」一樣，在錯誤的時間、錯誤的地點公佈政策。

近期幼兒園餵藥案的風波對侯友宜是一場危機，但某種程度而言，何嘗不是一個轉機？過去侯友宜自豪新北市五星市長政績，本以為新北市府將會是他在總統選舉中堅強的後盾，這一次後院失火，正好可以從中發現團隊的問題所在。

距離總統選舉投票還有7個月時間，侯友宜現在民調屈居第三，並不是沒有辦法逆轉，黨務人士指出，侯陣營若能迅速調整隊形，強化政策論述能力，不是不能讓外界耳目一新的，而眼前最佳的場合，就是下週一前進台大校園的演講，侯友宜必須要有所準備，如此才能展現直球對決的氣魄。

