羅智強為「政黨輪替大聯盟」道歉　韓國瑜留言：國民黨要爭氣

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委參選人羅智強提出「政黨輪替大聯盟」概念，卻遭外界質疑是不挺國民黨總統參選人侯友宜。為此，他昨晚發文表示，由於倡議政黨輪替大聯盟，引起諸多紛擾，對思慮不周深感抱歉，鄭重向各界致歉，並進行四個反省，而前高雄市長韓國瑜也在該則貼文下方留言喊話「國民黨要爭氣，加油！」

羅智強15日接受媒體人王淺秋專訪時指出，他將籌組「政黨輪替大聯盟」，認為不管是總統參選人侯友宜還是柯文哲，或任何人當總統都是次要問題，首要問題是政黨輪替；豈料，該言論卻被外界質疑是不挺侯友宜，引發熱議。

羅智強昨晚透過臉書發文道歉，並提出四個反省：第一，即日起，本次總統大選，不再倡議政黨輪替大聯盟。第二，暫停所有政論節目，暫時不接受媒體訪問。第三，外界一切批評，他將皆虛心接受，暫停受訪期間，如有需要澄清說明之事，皆透過臉書說明。第四，他會一如既往地努力耕耘大安區，勤跑基層、努力服務、提出政見，全力贏得大安區立委選舉。

貼文發出後，不少藍營政治人物紛紛至留言區給予鼓勵，台北市議員王欣儀說「明白你的初心與急切，謹記單純的心、複雜的腦，繼續加油」、參選高雄立委的國民黨美女發言人李明璇也說「辛苦了，保持初衷，一起加油」、韓國瑜也留言道「國民黨要爭氣，加油」，而羅智強則表示感謝。