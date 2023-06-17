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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍稱餵藥案打擊幼保員士氣　時力：「好好做代誌」別帶風向綁架基層

▲▼ 私立幼兒園司法案件進度說明記者會，侯友宜聯訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者杜冠霖／新北報導

新北幼兒園餵藥事件報案迄今超過一個月，真相迄今尚未釐清，衛福部16日為此案成立跨部會小組，國民黨則開記者會「為教保員喊冤」。對此，時代力量17日表示，讓家長不安和憤怒的對象很清楚，是少數的幼教害群之馬和怠惰的政府，請侯友宜不要再使出綁架基層的老招，亂帶風向模糊焦點。政府趕快把害群之馬揪出，確保孩子安全，才是家長們最想看到的。

時代力量發言人余佳蒨表示，要釐清餵藥事件，最重要的就是第一時間的物證確保，但接獲通報的新北市政府卻動作緩慢，導致如今只能靠「看不到的監視器畫面」及「姍姍來遲的藥物採檢」，讓真相釐清更加困難。

余佳蒨強調，衛福部介入協助後，民眾希望看到的是中央地方通力合作，而非看到侯友宜競選辦公室趁機開酸「遲到總比不到好」。

余佳蒨指出，國民黨的記者會更為離譜，竟找教保代表來喊冤說，此案爆發後「第一線教保員成過街老鼠」，不僅無視於家長們雪亮的眼睛，清楚問題出在少數害群之馬和怠惰的政府，更讓人想起過去新北爆發警紀事件時，也總是會出現「追究案情就是打擊基層」的謬論，令人不禁質疑，這是否是警察市長綁架基層的SOP。

余佳蒨強調，餵藥案已經受到全國關注，新北市政府慢十拍的處理，才是民怨沸騰的主因，而面對家長的憤怒，侯友宜卻處處推給政治攻擊的態度，才會更加火上加油。

時代力量提醒侯友宜，父母的心思很單純，就只是想確保小孩平安成長，根本沒有侯所謂的選舉算計。與其亂帶風向綁架基層，不如市府好好做代誌，才是回應家長心聲，還給孩子更放心安全的幼教環境。
 

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