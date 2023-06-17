新北市宣布全國幼童公費採檢　民進黨發言人：拿公帑替選總統買單

▲民進黨發言人卓冠廷。（圖／民進黨提供）

記者詹宜庭／台北報導

新北市副市長劉和然今日在開記者會上宣布，即日起全國6歲幼兒均可至新北市採檢相關檢驗，全額費用由新北市政府提供，並狠嗆「中央不做，新北來做」。對此，民進黨發言人卓冠廷開轟，「新北都查不清楚了，還誇口要驗全台？新北市長侯友宜不能拿新北公帑替選總統買單。」

卓冠廷透過臉書發文痛批，劉和然在記者會上發豪語，說全國幼兒都可以到新北市來檢驗，「拜託！侯友宜不要再讓劉和然提油救火，最會政治操作惹禍上身的就是劉和然，請你們先把新北家長和幼兒園業者的需求顧好。新北都查不清楚了，還誇口要驗全台？侯友宜不能拿新北公帑替選總統買單。」

卓冠廷質疑， 劉和然說要全國幼兒都可以到新北市來檢驗，是侯友宜決策的嗎？是要用總統參選人的身份來做這個決定？還是新北市長？新北市民要承擔全國家長的檢驗費用嗎？檢驗預算哪裡來？新北市府作為新北市幼兒園的稽查到底什麼時候才做得完？他批評，新北市府針對託藥制度改善，揚言列為重點稽查輔導項目，但面對記者提問「怎麼輔導？」卻連一個正面的回答都答不出來。

卓冠廷開嗆，昨天他質詢教育局時，提問「8日新北市府定調老師餵藥的依據何在？是不是當時調查有初步方向？」而教育局的回覆居然是看媒體判斷的；且16日衛福部台北醫院決定新北市全幼兒園的採檢全數免費時，侯團隊罵「針對新北市」，結果今天卻又改口新北市要免費驗全國，呼籲侯友宜交代清楚。