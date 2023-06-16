台塑企業關注弱勢盡心力　攜手雲林縣紅十字會軟性照顧不間斷

▲台塑企業關懷地方若是不遺餘力，端午節與雲林縣紅十字會攜手照顧弱勢鄉親。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

端午佳節將至，雲林縣紅十字會與台塑企業合作，由台塑企業捐贈關懷慰問金及台塑生醫清潔禮盒，發送給麥寮廠邊沿海的七個鄉鎮1320戶低收入戶，並結合紅十字會長照專業人員提供照顧諮詢或轉介服務，攜手照顧地方弱勢民眾，善盡企業社會責任與非營利組織公益支持，為沿海家庭減輕壓力共盡心力。

台塑企業麥寮管理部說明，有鑑進入後疫情時代及經濟衝擊的影響下，還是有許多弱勢民眾無法得到完善的資源與照顧，台塑企業自2011年起辦理低收入關懷活動不間斷，2023年端午節關懷慰問活動，由台塑企業的台塑石化、台灣塑膠工業、南亞塑膠工業、台灣化學纖維四大公司共同捐贈每戶3000元關懷慰問金及台塑生醫清潔禮盒乙份。

並與社團法人雲林縣紅十字會社工員、護理師、博愛志工隊與企業專人結合，將於6月21前進行慰問金及禮盒逐戶發送與關懷，讓在地弱勢家庭可以感受到社會的溫暖，更藉由關懷過程中，透過紅十字會專業人員提供長期照顧服務諮詢或轉介，讓慰問關懷兼具紓困及軟性的照顧服務。

▲台塑企業關懷地方若是不遺餘力，每逢佳節拋磚引玉使許多單位一同關懷弱勢鄉親。（圖／記者蔡佩旻翻攝）