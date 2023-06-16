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最愛高雄！外國YTR做全台縣市好玩排行　曝倒數第1臭又無聊

▲▼Prozzie和友人聊全台各縣市喜愛度排行。（圖／翻攝自YouTube／Prozzie）

▲Prozzie和友人做全台各縣市喜愛度排行榜。（圖／翻攝自YouTube／Prozzie）

網搜小組／鄺郁庭報導

加拿大籍YouTuber「Prozzie」先前曾在頻道分享12件外國人看不爽台灣的事，包括混亂街景、老舊屋況、行人地獄、低薪高房價等，讓台灣網友也超有感。日前他邀請好友，討論全台最無聊的縣市，再度引起討論。

「台灣哪個縣市好玩呢？」Prozzie和兩位好友將全台縣市做喜愛度排行榜，一到三名分別為高雄、台中、台北。其中，三人一聊到高雄都很興奮，「夜生活精彩，雖然熱到靠杯，空汙又很嚴重，但至少在高雄能做很多事，那邊很多高山和海灘，『妹力』無法擋」，喜愛程度直接飆破天花板。

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至於Prozzie住的台中則在第二名，「食物粉好吃，人都很耐斯，一堆很紅的YTR，風景也很壯觀，所以台中絕對要排在前幾名」，讚賞台中機能很好，很適合有家庭、喜愛安逸的人居住，但不至於排在第一。台北的話，幾個人覺得，講到台灣就一定會想到台北，畢竟實在太有代表性，缺點則有一直下雨、天氣很糟糕、東西很貴，但台北真的是繁忙的大型一線城市，捷運規劃得很好。

▲▼Prozzie和友人聊全台各縣市喜愛度排行。（圖／翻攝自YouTube／Prozzie）

▲最終排行榜曝光。（圖／翻攝自YouTube／Prozzie）

倒數的部分，首先倒數第三是嘉義，Prozzie對嘉義的印象就只有火雞肉飯，但也不排除是幾人對嘉義真的很不熟，因為每次從台中騎機車南下高雄，都直接經過、沒有停留。再來是倒數第二的桃園，Prozzie直呼「唯一必須去桃園的理由就是，要坐飛機離開」，雖然好友認為，桃園是外國人踏入寶島的地方，但Prozzie就提到，每次開車到台北，經過桃園時都覺得風景很醜，因為都是工廠。

倒數第一是雲林，Prozzie一聽到雲林就搖頭，只記得騎車經過時，都會有不太好聞的氣味，而且無聊到連雞肉飯都沒有。影片吸引各縣市在地人現身，「身為高雄人，我也很愛高雄」、「雲林雖然空氣很差又很偏僻，但它是我最愛的家鄉，充滿人情味而且很多美食（ps:全台灣人都不要吃肉、就不會有屎味了唷）」、「嘉義有縣市有很好的風景，只是你們不熟。」

也有網友笑呼，「澎湖真的好玩，要玩遍一周都不夠」、「應該去非六都的縣市待一個月看看，或許排名會有差異」、「這集很好笑，但新北市沒有比很可惜，澎湖三個都沒去應該去一次」、「這集很有趣，看三個外國人幫台灣各地做排行；看完很感慨，這三個外國人去過的地方比我多」、「這集很好玩，用你們外國人的觀點，來評論你們心中最愛的城市，這題材很棒。」

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