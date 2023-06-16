雲林古坑山區連日豪雨土石鬆動　警鐵鍬排除籲人車迅速通過

▲華山派出所副所長王育群、樟湖所所長陳志銘，一人指揮交通疏導；另一人則拿著水泥鏟剷除石塊，排除障礙、恢復雙向交通順暢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

這波滯留鋒由南往北移動，中南部地區持續出現短暫陣雨或雷雨，雲林古坑山區出現零星落石影響交通，斗南警分局獲報派員前往排除，迅速恢復雙向交通，警方呼籲，近期山區豪雨不斷，民眾或遊客行經山區道路應隨時注意路面狀況並減速慢行，尤其是易落石路段如檢視無狀況仍請加速通行。

斗南分局華山派出所副所長王育群、樟湖所所長陳志銘日前擔服聯合勤務，接獲民眾報案表示在古坑鄉華山村松林路55-6號前有落石，恐會影響行車安全，副所長王育群與樟湖所所長陳志銘獲報立即趕到現場。

到場發現該路段因連日下雨而致山坡土石鬆動，導致大大小小的石塊崩落路面，已影響車輛行駛安全，2名員警立即分工合作，一人指揮交通疏導並放置三角錐警示用路人注意；另一人則拿著水泥鏟剷除石塊，再將細小石子掃至路旁，在一陣通力合作下終於成功排除障礙，恢復雙向交通順暢，讓往來車輛均能順利安全通行。

斗南警分局長温基興表示，落石地點旁為登山客必經道路，平時人、車出入頻繁，幸好落石當下沒有人、車經過，並呼籲汽機車駕駛人及登山客，如若發現道路損壞或枯木、落石影響用路安全也請儘速通報警方或相關路權養護單位協助處理排除障礙。

▲華山派出所副所長王育群、樟湖所所長陳志銘，一人指揮交通疏導；另一人則拿著水泥鏟剷除石塊，排除障礙、恢復雙向交通順暢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）