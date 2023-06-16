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台南特教學生畢業典禮時領到人生第一份畢業獎項　感謝師生陪伴！

▲台南市永福第77屆畢業典禮在祝福全體畢業生「畢業平安快樂」中登場，學生們開心畢業，邁入人生新旅程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永福第77屆畢業典禮在祝福全體畢業生「畢業平安快樂」中登場，學生們開心畢業，邁入人生新旅程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永福第77屆畢業典禮在祝福全體畢業生「畢業平安快樂」中登場，而在6年的學習過程中，永福的孩子學會「健賢思美」的校訓，也在畢業典禮成功展現。

在永福資優且多元情意課程的薰陶下， 6年級同學莊釉棋獲得台南市十大傑出兒童，100多位畢業生中有超過30位考取國中資優班與區域資優方案和音樂藝才班，校方也維持傳統，自籌經費，於畢業典禮時，以「資優書卷獎」和「音樂術科優良獎」等獎項來獎勵大放異彩的畢業生們！

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▲台南市永福第77屆畢業典禮在祝福全體畢業生「畢業平安快樂」中登場，學生們開心畢業，邁入人生新旅程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永福楊淑晏校長說，全體畢業生都要繼續傳傳承「健賢思美」的校訓，一起發現永福的真善美！更值得一提的是，校方也在畢業典禮當天出刊的校刊「永福通訊」和「特教風」中 ，以「生命勇士」專題的奮鬥故事致贈予永福畢業生，也有校友同時也是該校的特教兒家長投稿到校刊中，而永福也在校刊中特別安排特教生以副刊的形式，把自己的所見所聞投稿到校刊，全體畢業生和家長都感謝永福多年來營造的品格教育，讓「每一個孩子都成為無價之寶」！

雖然特教生可能有校園生活適應上的困難，但看到特教生和大家都一同努力向上，大家都動容了，因為在畢業典禮中見證了最好的生命教育禮物「尊重包容與接納！」；楊校長也以得到市長特別獎與家長會特別獎的星星兒阿峻為例，在畢業典禮致詞中說「面對大未來，要勇敢築夢，要逆風飛翔，也因為您的了解與友善微笑，對他就是最好的解藥！」。星星兒小瑄自己也在會後說「謝謝大家幫忙，我要和大家一起努力！！還要聽老師的話！」，大家聞之動容，因為剛上小一時，他是一句話都講不清楚，有時也無法溝通的星星兒！！永福特教老師周育偉也說，這6年來最令人感動地是，永福今年度畢業的星星兒因為固執的個性和口腔功能敏感的問題，吃什麼都害怕，就算大家最愛的吃冰也一樣，也有星星兒一直無法突破搭電梯和坐公車的困難，一直到小六最後的那次戶外教學活動，才完全克服了這樣日常生活的障礙！還有喜憨兒擔任班上的愛心小天使，一直用心協助照顧著同學和小學弟學妹們！

最終就在本屆畢業生的專屬自創曲「翱翔」的合唱樂聲中，大家一同期許「永持向上奮鬥之志，福至成才展翅高飛！」。

▲台南市永福第77屆畢業典禮在祝福全體畢業生「畢業平安快樂」中登場，學生們開心畢業，邁入人生新旅程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南市多數特教學生，都在今年畢業典禮時領到人生第一份畢業獎項！例如永福、文元、安順、開元國小都以市長勵志獎、市長嘉行獎或陽光天使獎、小學堂獎等獎項表彰特教學生克服逆境向上的精神！！也大力肯定特教學生在校的努力成果！特別值得一提的是，在永福第77屆畢業典禮中，特別以「公益永福，傳承幸福」為主題，全數參與潛能開發班（特教資源班）學習計劃的永福小朋友，都以自身努力獲得畢業典禮獎項，永福老師們說期待大家都能延續在永福的學習精神，以尊重包容與接納～共同來了解身障兒的學習特質，也在畢業離校的這天，感謝所有親師生耐心地陪特教生走一段路！

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