　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南2男子未清除病媒蚊孳生源各罰3千元　催繳後自動繳納

▲台南2名男子未清除病媒蚊孳生源各罰3千元，行政執行署台南分署催繳後自動繳納。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南2名男子未清除病媒蚊孳生源各罰3千元，行政執行署台南分署催繳後自動繳納。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

60歲巴姓男子、44歲蘇姓男子，未清除病媒蚊孳生源，被台南市衛生局依傳染病防治法裁處新台幣3千元，逾期不履行被移送行政執行署台南分署強制執行，經催繳2人自動繳清。

60歲巴姓男子於2018年7月間於東區住家門前經台南市登革熱防治人員發現白色水桶積水孳生病媒蚊孑孓，依傳染病防治法裁處新台幣3千元，逾期不履行，經台南市衛生局移送法務部行政執行署台南分署強制執行。

台南分署表示，2023年5月16日分案受理後，執行人員寄發自動繳納通知書，巴男接獲通知後，於5月底打電話向執行人員表示對於本件是否已繳納有疑義，執行人員請巴男再向衛生局查證，經過數日後，巴男即到分署將罰鍰繳清。

無獨有偶，44歲蘇姓男子於2018年7月間於東區住家經台南市政府登革熱防治人員發現門口右側水族缸孳生病媒蚊孑孓，遭依傳染病防治法裁處3千元，逾期不履行，經台南市衛生局移送台南分署強制執行。執行人員於2023年5月16日收案後，執行人員寄發自動繳納通知書，蘇男接獲通知後，即自動繳清。

台南分署呼籲，登革熱防疫沒有捷徑，只有民眾和政府配合，動手澈底清除室內外孳生源、掃除積水容器，落實居家環境戶內外孳生源清除，才能有效防止疫情蔓延。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
大家都違規！妹子「見桃機1幕」翻白眼：台灣人哪字看不懂
快訊／副總派黑衣人尾隨被害女！　狂拍偷聽畫面曝
獨／副總被控性騷3女員工！　寶成回應了
轟出2分砲！　大谷翔平登全壘打王
許傑輝小18歲「系花嫩妻」曝光！　豪宅登記她名下
快訊／寶成副總羊曉東涉性騷　台中市政顧問遭解聘
快訊／被爆性騷3女！　寶成副總駁：被離職同事惡搞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

少女遭多次猥褻恫嚇不從被車撞死　惡狼被判4年6月上訴二審駁回

南消二大警義消偕役男合力製作　巧用報廢水帶變山林滅火把

《理查克萊德門巡迴音樂會》南部唯一場　8／27屏東演藝廳演出

台南2男子未清除病媒蚊孳生源各罰3千元　催繳後自動繳納

屏東消防局「太陽能光電應變防護安全講習」　提升搶救效能

高雄女騎機車外出失聯！屏東高樹找到人　機車不見原因曝光

暑假搭機捷逍遙遊　1200定期月票一天40元玩透透

中榮埔里分院與仁德醫專產學合作簽約　仁德：助中部子弟返鄉就業

廚餘轉化為肥料僅需3.5小時　張善政稱許「泓橋」是桃園驕傲

求職抽大獎！桃竹苗就業博覽會7／1登場　提供5000個就業機會

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

相思樹壓死婦...女兒悲痛表態　東海大學發5點聲明回應

梅西說完「端午安康」離場　300萬大陸粉絲傻眼：人呢

「車別開進十分老街」女導遊勸阻...慘被飛踢重摔　兇狠畫面曝

少女遭多次猥褻恫嚇不從被車撞死　惡狼被判4年6月上訴二審駁回

南消二大警義消偕役男合力製作　巧用報廢水帶變山林滅火把

《理查克萊德門巡迴音樂會》南部唯一場　8／27屏東演藝廳演出

台南2男子未清除病媒蚊孳生源各罰3千元　催繳後自動繳納

屏東消防局「太陽能光電應變防護安全講習」　提升搶救效能

高雄女騎機車外出失聯！屏東高樹找到人　機車不見原因曝光

暑假搭機捷逍遙遊　1200定期月票一天40元玩透透

中榮埔里分院與仁德醫專產學合作簽約　仁德：助中部子弟返鄉就業

廚餘轉化為肥料僅需3.5小時　張善政稱許「泓橋」是桃園驕傲

求職抽大獎！桃竹苗就業博覽會7／1登場　提供5000個就業機會

併排停車吵架猛噴辣椒水「波及9歲雙胞胎」　男竟瞎掰噴香水

國產「第6代HONDA CR-V」油耗曝光！比5代省油　1.5渦輪先發

「戴瑋珊造謠幼園餵藥！」　侯友宜競辦：賴清德視而不見還是刻意授意？

去海底撈點半份生菜只來兩片　客人怒投訴...門市回「稱重符合標準」

央行暫緩升息　房市剛需出籠　591打造「高檔住宅專區」

噁男穿女裝混入大學女澡堂！偷拍一半被「眾女擒抱」送入警局

八卦山表演被打賞8萬Tiffany鑽戒　街頭藝人憂「誤投」盼物歸原主

快訊／寶成副總羊曉東遭3女控性騷　5聲明反駁：民代玩火自焚

全台首創「真・全線上申辦」房貸　將來銀行激推「利率地板價」等三大優惠

劉憶如／RCEP生效衝擊台灣出口　盡速訂定平衡方案

攔截！柴犬主動跳上機車　暖心駕駛一路護送回家

地方熱門新聞

越南端午節稱「殺蟲節」　新住民報您知

桃竹苗就業博覽會　7/1登場提供5000個工作

暑假搭機捷遊逛　1200月票一天40元玩透透

高雄女騎機車屏東找到人　機車不見里港警協肋找到

第三屆GTS新世代菁英聯盟論壇登場　逾300菁英齊聚

女子心情差！半夜衝合歡西峰

台南2男子未清除病媒蚊孳生源各罰3千元催繳繳納

來台旅遊山區迷航+刁車　新加坡6口之家獲警救援

台南青少年職涯規劃研習營受理報名中！

「泓橋」廚餘轉化為肥料　僅需3.5小時　

南消二大警義消巧用報廢水帶變山林滅火把

仁醫李祥明生前關心教育　遺產捐300萬成立獎學金

男2度酒駕拖欠罰單不繳　扣薪1/3終清償

觀音廠協會每年30萬幫助國中小學生

更多熱門

相關新聞

台南特教學生畢業領到人生第一份畢業獎項

台南特教學生畢業領到人生第一份畢業獎項

台南市永福第77屆畢業典禮在祝福全體畢業生「畢業平安快樂」中登場，而在6年的學習過程中，永福的孩子學會「健賢思美」的校訓，也在畢業典禮成功展現。

快訊／台南壓克力工廠火警全面燃燒

快訊／台南壓克力工廠火警全面燃燒

台南「Young 職涯亮未來」青少年職涯研習營

台南「Young 職涯亮未來」青少年職涯研習營

爭取台南榮家原址多功能建設

爭取台南榮家原址多功能建設

台南市府高官被控性騷　傳訊人妻下屬：好想抱

台南市府高官被控性騷　傳訊人妻下屬：好想抱

關鍵字：

台南病媒蚊孳生源催繳繳納

讀者迴響

熱門新聞

醫點名「5款超商飲料」不鹹卻高鈉！喝多恐尿結石

日月潭驚見「巨大魚頭吞九蛙」奇景！　魚眼暗藏秘密

琵琶女神控男YTR要求泡鴛鴦浴　不陪睡就翻臉

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

最高可領15.6萬！　勞動部發錢、成功就業給獎勵金

周董MV「吵什麼吵」 賴清德回應了

許傑輝引退…「火寮一哥」免死！

女導遊穿「貼膚寬褲」被疑賣色　旅遊公司：已教育她

許傑輝當眾說「我年輕10歲也想跟你上床」　「植劇場」學員：我當下就哭了

丈夫伴屍2週：等妻自己爬起

許傑輝錄影「向女星伸手」…小18歲妻當面警告

8縣市大雨　端午連假天氣曝！南北兩樣情

更多

最夯影音

更多
許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」
詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面