台南2男子未清除病媒蚊孳生源各罰3千元　催繳後自動繳納

▲台南2名男子未清除病媒蚊孳生源各罰3千元，行政執行署台南分署催繳後自動繳納。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

60歲巴姓男子、44歲蘇姓男子，未清除病媒蚊孳生源，被台南市衛生局依傳染病防治法裁處新台幣3千元，逾期不履行被移送行政執行署台南分署強制執行，經催繳2人自動繳清。

60歲巴姓男子於2018年7月間於東區住家門前經台南市登革熱防治人員發現白色水桶積水孳生病媒蚊孑孓，依傳染病防治法裁處新台幣3千元，逾期不履行，經台南市衛生局移送法務部行政執行署台南分署強制執行。

台南分署表示，2023年5月16日分案受理後，執行人員寄發自動繳納通知書，巴男接獲通知後，於5月底打電話向執行人員表示對於本件是否已繳納有疑義，執行人員請巴男再向衛生局查證，經過數日後，巴男即到分署將罰鍰繳清。

無獨有偶，44歲蘇姓男子於2018年7月間於東區住家經台南市政府登革熱防治人員發現門口右側水族缸孳生病媒蚊孑孓，遭依傳染病防治法裁處3千元，逾期不履行，經台南市衛生局移送台南分署強制執行。執行人員於2023年5月16日收案後，執行人員寄發自動繳納通知書，蘇男接獲通知後，即自動繳清。

台南分署呼籲，登革熱防疫沒有捷徑，只有民眾和政府配合，動手澈底清除室內外孳生源、掃除積水容器，落實居家環境戶內外孳生源清除，才能有效防止疫情蔓延。