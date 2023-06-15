爭取台南榮家原址多功能建設 曾之婕盼為東區新地標

▲台南市議員曾之婕15日在議會市政總質詢時，要求市長黃偉哲妥善規劃「台南榮譽國民之家」原址，多功能建設成為東區新地標，且絕對不可以賣給財團。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市議員曾之婕15日市政總質詢時，要求市長黃偉哲妥善規劃「台南榮譽國民之家」原址，延續前市長賴清德允諾，絕不可賣給財團，讓榮家原址化身立體停車場、東區運動中心及機關廳舍等多功能使用建物，成為東區的新地標，黃偉哲認同曾之婕看法，要求交通局、體育局儘速規劃，在中央前瞻計畫關案前提出。

曾之婕進行就任議員後的首次市政總質詢，她鎖定東區榮家原址規劃、健保預算來源、寵物友善專區、學甲爐碴清運進度。由於曾之婕的父親是前副議長曾順良，胞弟曾信凱是前市議員，她延續父弟的問政理念，特別關切2024年6月即將遷移的「台南榮譽國民之家」原址規劃，希望市府要妥善使用。

曾之婕說，「台南榮譽國民之家」原址面積達5.58公頃，他的父親曾順良2013年向時任市長賴清德爭取，獲得賴前市長承諾榮家原址將做全盤規劃，立下但書不可賣給財團。胞弟曾信凱監督市府推動都市計畫變更案進度，曾之婕要求市政府要落實父弟和前市長賴清德辛苦爭取的建設，讓榮家原址能夠多功能使用作為立體停車場、東區運動中心及機關廳舍，建設成為東區的新地標。

市長黃偉哲認同曾之婕的主張，當場要求交通局、體育局等相關單位，儘速與曾之婕聯繫並規劃，因考量中央前瞻計畫即將關案，他要官員們加緊腳步。

台南市2024年將「暴增」許多項目經費，再加上原本的公共債務，勢必造成財政上的壓力，曾之婕除了嚴格監督市府編列的預算以外，還要求市長黃偉哲籌措財源時，千萬不能以其他名目加稅於民。

曾之婕指出，2024年起將會增加長者免健保費、軍公教加薪、以及調高警勤加給等多項經費，加總就超過60億元，其中補助長者健保費用，經過議會不分黨派的議員十幾年來努力不懈的爭取，也順應民意編列。

曾之婕雖肯定市府的配合，但明年整年所需經費28億元，加上軍公教加薪4％，預估一年將增加約20億元經費，調高警勤加給15％，預估1年將增加約16億元經費，曾之婕質疑市府這些錢從哪裡來？市長黃偉哲回應這些錢將從預算來編列，不過會有捉襟見肘的問題，但一定會向中央爭取經費補助，並強調自己是最省的市長。

寵物友善方面，曾之婕認為民眾飼養寵物已經是國際上的既成趨勢，全台犬貓數量達295萬隻，必須先釐清寵物運動公園、寵物友善專區、浪浪友善專區，是3種不同的設施，要求市府透過正確的方式和規劃，讓台南市的環境能夠對寵物友善，使台南市的都市化真正和國際城市接軌。她自己照顧11隻浪浪，建議可參考國外利用圍籬在既有空間劃設出寵物區，讓寵物可以自在活動，又不影響他人。市長黃偉哲及農業局官員也認同曾之婕的看法，允諾儘速積極規劃。

曾之婕也關心學甲有毒廢爐碴處理進度，她問環保局長許仁澤廢爐碴的處理數量時，數字竟與先前許回覆市議員盧崑福的數字不同。曾之婕說，台南市議會不分藍綠都非常關切學甲爐碴案清運進度，幾乎所有議員都會質詢相關議題。她建議環保局應該掌握業者的清運時程、進度及狀況，不要每次問、每次答案都不同，市府要盡速清理還給台南市「市民健康」和「土地安全」。