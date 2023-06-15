　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

爭取台南榮家原址多功能建設 曾之婕盼為東區新地標

▲台南市議員曾之婕15日在議會市政總質詢時，要求市長黃偉哲妥善規劃「台南榮譽國民之家」原址，多功能建設成為東區新地標，且絕對不可以賣給財團。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員曾之婕15日在議會市政總質詢時，要求市長黃偉哲妥善規劃「台南榮譽國民之家」原址，多功能建設成為東區新地標，且絕對不可以賣給財團。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員曾之婕15日市政總質詢時，要求市長黃偉哲妥善規劃「台南榮譽國民之家」原址，延續前市長賴清德允諾，絕不可賣給財團，讓榮家原址化身立體停車場、東區運動中心及機關廳舍等多功能使用建物，成為東區的新地標，黃偉哲認同曾之婕看法，要求交通局、體育局儘速規劃，在中央前瞻計畫關案前提出。

曾之婕進行就任議員後的首次市政總質詢，她鎖定東區榮家原址規劃、健保預算來源、寵物友善專區、學甲爐碴清運進度。由於曾之婕的父親是前副議長曾順良，胞弟曾信凱是前市議員，她延續父弟的問政理念，特別關切2024年6月即將遷移的「台南榮譽國民之家」原址規劃，希望市府要妥善使用。

曾之婕說，「台南榮譽國民之家」原址面積達5.58公頃，他的父親曾順良2013年向時任市長賴清德爭取，獲得賴前市長承諾榮家原址將做全盤規劃，立下但書不可賣給財團。胞弟曾信凱監督市府推動都市計畫變更案進度，曾之婕要求市政府要落實父弟和前市長賴清德辛苦爭取的建設，讓榮家原址能夠多功能使用作為立體停車場、東區運動中心及機關廳舍，建設成為東區的新地標。

市長黃偉哲認同曾之婕的主張，當場要求交通局、體育局等相關單位，儘速與曾之婕聯繫並規劃，因考量中央前瞻計畫即將關案，他要官員們加緊腳步。

▲台南市議員曾之婕15日在議會市政總質詢時，要求市長黃偉哲妥善規劃「台南榮譽國民之家」原址，多功能建設成為東區新地標，且絕對不可以賣給財團。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市2024年將「暴增」許多項目經費，再加上原本的公共債務，勢必造成財政上的壓力，曾之婕除了嚴格監督市府編列的預算以外，還要求市長黃偉哲籌措財源時，千萬不能以其他名目加稅於民。

曾之婕指出，2024年起將會增加長者免健保費、軍公教加薪、以及調高警勤加給等多項經費，加總就超過60億元，其中補助長者健保費用，經過議會不分黨派的議員十幾年來努力不懈的爭取，也順應民意編列。

曾之婕雖肯定市府的配合，但明年整年所需經費28億元，加上軍公教加薪4％，預估一年將增加約20億元經費，調高警勤加給15％，預估1年將增加約16億元經費，曾之婕質疑市府這些錢從哪裡來？市長黃偉哲回應這些錢將從預算來編列，不過會有捉襟見肘的問題，但一定會向中央爭取經費補助，並強調自己是最省的市長。

▲台南市議員曾之婕15日在議會市政總質詢時，要求市長黃偉哲妥善規劃「台南榮譽國民之家」原址，多功能建設成為東區新地標，且絕對不可以賣給財團。（圖／記者林悅翻攝，下同）

寵物友善方面，曾之婕認為民眾飼養寵物已經是國際上的既成趨勢，全台犬貓數量達295萬隻，必須先釐清寵物運動公園、寵物友善專區、浪浪友善專區，是3種不同的設施，要求市府透過正確的方式和規劃，讓台南市的環境能夠對寵物友善，使台南市的都市化真正和國際城市接軌。她自己照顧11隻浪浪，建議可參考國外利用圍籬在既有空間劃設出寵物區，讓寵物可以自在活動，又不影響他人。市長黃偉哲及農業局官員也認同曾之婕的看法，允諾儘速積極規劃。

曾之婕也關心學甲有毒廢爐碴處理進度，她問環保局長許仁澤廢爐碴的處理數量時，數字竟與先前許回覆市議員盧崑福的數字不同。曾之婕說，台南市議會不分藍綠都非常關切學甲爐碴案清運進度，幾乎所有議員都會質詢相關議題。她建議環保局應該掌握業者的清運時程、進度及狀況，不要每次問、每次答案都不同，市府要盡速清理還給台南市「市民健康」和「土地安全」。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
許傑輝當年爆性騷閃辭《最大黨》
幼兒被驗出三級毒品？　醫檢師解析
快訊／陳柏惟捲性騷風暴　不參選2024立委！
快訊／女志工控性騷　陳柏惟道歉了
快訊／新店驚傳命案！女躺客廳「屍水流出」
補班小確幸！超商「美式下殺30元」爽喝　燕麥系列飲品買2送1

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南「Young 職涯亮未來」青少年職涯研習營　開始報名

竹山秀傳一年一度爬樓梯健身　90歲阿嬤爬上10樓完賽

桃竹竹苗首座搜救犬專用訓練場開工　培育「毛英雄」

爭取台南榮家原址多功能建設 曾之婕盼為東區新地標

女子心情差！半夜全副裝備衝合歡西峰　友人報警緊急攔阻

凝聚全民國防向心力！　花蓮東大門除役軍武...重新上漆亮相

新竹市與韓國大田廣域市簽署MOU　共創科技合作新局

台中警察節活動　小小孩闖關領警探徽章…喜喊：長大也要當警察

4歲罹白血病仍樂觀進取　不只是小號首席...參加美術比賽也獲獎

里港警慶生茶會慶祝警察節　警友會贈5百禮券+5百現金

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

風田一見李㼈愛女...害羞狂喊：超漂亮！　他霸氣保證：當我女婿沒人敢欺負你XD

陳志強曝夫妻倆「每晚睡前必合唱」！　出賣曾智希睡相...網笑：記得報平安

著急奴才三度逼問「怎麼了」　喵喵暴打鏡頭：就跟妳說沒有!!

許傑輝遭控表演課性騷道歉　鍾欣凌：每個人都在記取教訓

撞擊瞬間曝光！2女碩生雙載「直撞路樹」噴飛…翻滾摔溝1死1重傷

台南「Young 職涯亮未來」青少年職涯研習營　開始報名

竹山秀傳一年一度爬樓梯健身　90歲阿嬤爬上10樓完賽

桃竹竹苗首座搜救犬專用訓練場開工　培育「毛英雄」

爭取台南榮家原址多功能建設 曾之婕盼為東區新地標

女子心情差！半夜全副裝備衝合歡西峰　友人報警緊急攔阻

凝聚全民國防向心力！　花蓮東大門除役軍武...重新上漆亮相

新竹市與韓國大田廣域市簽署MOU　共創科技合作新局

台中警察節活動　小小孩闖關領警探徽章…喜喊：長大也要當警察

4歲罹白血病仍樂觀進取　不只是小號首席...參加美術比賽也獲獎

里港警慶生茶會慶祝警察節　警友會贈5百禮券+5百現金

「選舉攸關台灣如何走下去！」　侯友宜喊：唯有團結才能讓中華民國強大

5億高中生持「黑令旗」　酆都大帝乩身對兇手喊話：認罪來不及了

許傑輝當年爆性騷閃辭《最大黨》　本人訴「遭到排擠」說法差很大

幼兒被驗出三級毒品？醫檢師解析「數值」與「陰性」真正意義

朱學恒、許傑輝連環爆！　唐綺陽3天前「業力報應」預言成真

快訊／民進黨佈局添變數！陳柏惟捲性騷風暴道歉　不參選2024立委

福斯「最美4門轎跑／旅行車」確認將停產　短期目標以盈利優先

第一次在國外過生日！楊勇緯亞運前連拚兩大賽

12星座「下半年衰月」揭曉！天蠍恐破財、巨蟹感情遇考驗

拜登指派的代理勞工部長讓美西港口勞資達成初步協議　解除罷工危機

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

地方熱門新聞

奶茶摻迷姦水性侵洗劫應召女

基北北桃1200月票6／15開賣　謝國樑：通勤出遊都會通

打造大北門區醫療堡壘防災無上限

抓緊韓旅遊商機　基隆市府推山海城遊程

礦山藝術季串聯黃金山城　搶先推出礦山小旅行

男2度酒駕拖欠罰單不繳　扣薪1/3終清償

基隆與宮古市交流會啟動　副市長：預祝帆船賽圓滿成功

女子心情差！半夜衝合歡西峰

屏東縣抽檢56件粽子　檢驗結果出爐

來台旅遊山區迷航+刁車　新加坡6口之家獲警救援

南消救護隊陳世欽獲全國十大傑出救護員

端午節有機培養土5倍大放送

臺中市境內通勤月票市民早鳥199

台南青少年職涯規劃研習營受理報名中！

更多熱門

相關新聞

台南市府高官被控性騷　傳訊人妻下屬：好想抱

台南市府高官被控性騷　傳訊人妻下屬：好想抱

台南市議員曾之婕15日針對台南市政府有高官涉嫌性騒擾人妻，該名官員被控在上班時間以匿名方式傳訊息，向已婚女員工說：「好想抱」、「講再多也不如一抱」…，人夫發現憤而在網路社群爆料，並向媒體投訴，曾之婕在總質詢時要求市府調查，市長黃偉哲表示已啟動性平調查，絕不護短。

2023食育力城市大調查台南蟬聯教育與文化面冠軍

2023食育力城市大調查台南蟬聯教育與文化面冠軍

台南麻豆蜘蛛大盜猖狂行竊引民眾恐慌

台南麻豆蜘蛛大盜猖狂行竊引民眾恐慌

台南勞工局端午愛心粽

台南勞工局端午愛心粽

台南歸仁轎車追撞　騎士送醫不治

台南歸仁轎車追撞　騎士送醫不治

關鍵字：

台南榮家曾之婕東區地標

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許傑輝宣布「退出演藝圈」！

短今驚爆遭「許先生」小房間摸胸！

第3名女星痛訴許傑輝錄影摸臀

梅西說完這4字就離場　中國粉絲傻眼

許傑輝連環爆性騷！《我的婆婆2》證實停拍他戲份

知情人曝「志明牛肉麵」搞事員工身份

快訊／明起8縣市第2戶貸款成數限7成

六月突爆：離婚協議書準備好了

輔英科大2女學生墜樓雙亡　校方回應了

受害者又+1！和黃云歆、短今同場演出　她遭許傑輝「戳屁眼」：憤怒又噁心

「報復心強」狠角色星座Top 3

清晨驚見「颮線」！3縣市大雨　今起3天全台最劇

退演藝圈「許傑輝27字聲明」炸鍋　網轟：默認了？

許傑輝性騷連環爆宣布「退出演藝圈」　黃云歆發聲了：我關心的仍是受傷的人

女團成員曝「友遭許傑輝摸屁股」：咬他下嘴唇

更多

最夯影音

更多
1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開
「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面