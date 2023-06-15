台南「Young 職涯亮未來」青少年職涯研習營　開始報名

▲台南市勞工局2023年將辦理2場次三天二夜「Young職涯亮未來」青少年職涯規劃研習營。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局2023年將辦理2場次三天二夜「Young職涯亮未來」青少年職涯規劃研習營，分別於7月5日至7月7日及8月2日至8月4日在台南老爺行旅辦理，協助青少年釐清個人職涯方向，提前規劃未來職涯藍圖。

本次研習營招收對象為18歲至29歲設籍台南市青少年或就讀本市轄內之大專校院應屆畢業生、在學學生、研究生、高中職學生，活動全程免費，預計共招收80名，額滿截止。

勞工局長王鑫基表示，為協助青少年做好職涯規劃與就業準備，青少年職涯規劃研習營透過營隊方式，結合CPAS職業適性診斷測驗，透過專家分析來輔導學員親手完成自己的「職涯藍圖」，幫助學員認識自我優、劣勢、職場所需具備能力、態度及個人適性工作；在課程中更導入「履歷撰寫」、「面試模擬」及「溝通技巧」等主題，透過實作與模擬情境來增進個人求職能量，讓青少年能提早做好進入職場前的準備。

王鑫基局長說，在三天二夜的營隊生活中，最大亮點還安排了履歷及簡報「競賽發表」，以晚會的方式、透過競賽來激發學員們集體創造力，更能從團隊競賽中學習到面對問題時如何溝通、協調、解決及團隊合作的重要性，去年活動更獲得學員高達9成的滿意度。

職訓就服中心梁偉玲主任說隨著6月畢業季來臨，陸續有許多畢業新鮮人會邁入職場，面對人生第一次找工作，難免會有不安與困惑，職涯規劃研習營提供青少年職涯探索、求職資訊、履歷撰寫、模擬面試、勞動法令、求職安全到就業權益等課程，提升未來就業競爭力及穩定度，歡迎青少年朋友踴躍報名參加。

「Young 職涯 亮未來」青少年職涯規劃研習營活動自即日起採網路報名(網址：https://www.surveycake.com/s/xDZxz)，活動相關訊息及報名方式公告於臺南市政府全球資訊網https://www.tainan.gov.tw、勞工局https://web.tainan.gov.tw/labor/以及勞工局職訓就服中心https://job.tainan.gov.tw/等網站「最新消息」，也可下載「台南工作好找APP」查詢，或電詢06-3125881分機19林小姐。