侯辦批綠「私幼餵藥案」造謠　他批：是誰未審先判、說老師居心叵測？

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北私幼疑餵藥案擴大，另有1名汐止幼童昨（16日）檢出微量助眠管制藥物苯二氮平類（BZD）。對於藍營批民進黨政治操作。民進黨立委羅致政15日指出，侯辦開記者會批評民進黨真相未明卻咬定餵毒，但是，國民黨新北市立委洪孟楷、議員林國春、劉美芳對外都使用「餵毒」字眼，侯友宜更直接批幼兒園老師居心叵測，所以「究竟是誰製造恐慌？當一隻指頭指向別人時，別忘了四隻手指正朝向自己。」

羅致政表示，孩子的健康才是最重要的，面對板橋幼兒園餵藥疑雲，侯市府的危機處理，照理要心懷同理、面對問題、解決問題，但如今卻是反其道而行，想要以潑髒水、噴口水的方式，企圖模糊焦點、轉移焦點！

羅致政表示，侯辦昨天開記者會，把矛頭指向民進黨上下在散佈謠言、製造恐慌，說什麼真相未明卻咬定餵毒、乃至「影射」長期餵毒，侯辦更離譜的是上電視嗆家長拿出向市府報案的通聯紀錄，「政治口水我們可以不用理會，免得落入侯營的烏賊戰術，但亂潑髒水則必須嚴正反駁，才不會讓民眾被誤導、事實被扭曲！」

羅致政直言，過去一段時間以來，自己都以謹慎負責的態度處理這個事件。6月2日第一次記者會的標題是「幼兒園餵藥恐是冰山一角」，隔周6月9日的黨團記者會則是「幼兒園餵藥案 危機處理失職失能」。自己審慎不用「餵毒」字眼，一方面司法調查已在進行、不想未審先判，另方面則是不希望造成家長及社會的過度不安！

羅致政批評，反觀國民黨的民意代表，他們的對外用詞或臉書內容則直接使用「餵毒」字眼，包含新北市立委洪孟楷、議員林國春、劉美芳都是如此，就算現在偷偷回去修改，但凡走過已留下痕跡。而6月8日，侯市長在政大道歉時，更直接指控幼兒園老師「居心叵測」、「傷害孩子」！

對於整起爭議，羅致政質疑，要問的是是誰未審先判？是誰散播謠言？是誰製造恐慌？當一隻指頭指向別人時，別忘了四隻手指正朝向自己！誰才是家長恐慌製造者？