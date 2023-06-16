夏立言今率團赴廈門出席海峽論壇　「交流對話絕對有它的需要性」





▲國民黨副主席夏立言（中）16日率團到廈門出席海峽論壇，並於行前在桃園機場受訪。（圖／國民黨提供）

記者蘇晏男／台北報導

第15屆海峽論壇今（16日）在中國大陸福建省廈門舉辦，國民黨副主席夏立言今早率團前往。夏立言受訪時表示，此時國民黨去這樣的交流活動，對兩岸的安定和平繁榮是有很大的幫助；夏也說，兩岸情勢的確比較緊張，就像美國跟中國大陸之間一樣，然而在這個時候美國人認為對談重要，所以國民黨也認為交流對話是絕對有它的需要性。

夏立言16日偕同國民黨大陸事務部主任林祖嘉、台東縣長饒慶鈴、智庫國家安全組召集人楊鎮浯等人，赴陸參加海峽論壇，並於桃園機場接受媒體聯訪。夏立言表示，此次是疫情之後國民黨第一次實體參加；在這個時期，全世界特別是美國，還有我們國內的各個政黨，包括候選人，都主張要擴大交流，都認為交流的重要，所以他覺得此時國民黨去這樣一個大的交流活動，對兩岸的安定和平繁榮是有很大的幫助。

對於陸委會稱海峽論壇是統戰、「嘉年華式」的活動，夏立言說，尊重陸委會的看法，但他必須強調，海峽論壇從2009年到現在，的確已經是一個兩岸之間最大的一個交流的平台；台灣這邊去的不只是政黨，民間的各個社團、企業界、年輕人都有去參加，也在過去發揮了它的效用。

夏立言說，所以他認為陸委會既然強調兩岸交流的重要，然後又在這樣一個重要的交流平台上，把它橫加一些條件、一些阻擾，是完全沒有必要的。

媒體詢問，國民黨主席朱立倫有特別點到蔡政府不要阻礙兩岸交流、不要進行打壓，在這過程中有感受到什麼壓力嗎？夏立言回應，蔡政府過去一段時間不斷主張要加強交流，包括民進黨總統參選人賴清德也都說，最想做的事情是要跟中國國家主席習近平吃晚飯，所以大家這種交流的心情，他都完全諒解，所以國民黨也希望陸委會或者是民進黨能夠言行一致，如果要加強交流，就不要附加任何的條件。

夏立言也提及，海峽論壇在過去的確是一個重要的交流平台，而交流現在是一個全世界趨勢，也很巧的，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在後天也要到大陸去，也會見到一些重要的人士；而上周美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）在新加坡香格里拉對話中說，「對話是必要的，而非獎勵」，所以兩岸之間的情勢的確比較緊張，就像美國跟中國大陸之間一樣，在這個時候美國人認為對談的重要，國民黨也認為交流對話是絕對有它的需要性。