「拍手聲」誘男童到廁所　父母一看監視器嚇瘋

圖文／鏡週刊

民間習俗認為「小孩子比較容易看見鬼」，不少家長若發現小孩異常哭鬧，或似乎看到成年人看不到的東西，往往會趕緊帶小孩去廟裡收驚，一名人妻在網路分享一段驚悚的監視器影片，表示她的兒子在半夜突然跑到廁所外面，一直往裡面看，又打開大門，模樣十分詭異。

一名女網友在臉書《靈異公社》發文敘述這段靈異經歷表示，她的老公半夜醒來發現兒子跑到廁所門口，一直盯著裡面，然後又轉過頭去看大門，還把門打開，眼睛直勾勾的凝視外面，直到她老公叫了兒子，他才回過神回頭看他，這番舉動讓夫妻倆十分不安，且認為有點詭異，事後查看家中監視器畫面甚至錄到一段讓人毛骨悚然的拍手聲。

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他們事後跟同住大樓內的朋友聊起這件事，才知道原來這棟大樓曾經出現過一個「穿紅衣的女子」，聽完這件事後讓夫妻2人都嚇壞，趕緊帶兒子去收驚，結果卻被告知應該是從外面帶了「不乾淨的東西」回家。

對此，人妻不解家中有神明，為何還是有不乾淨的東西進屋，懷疑可能是「帶旗的靈」，不然家裡有神明不可能進得來，還強調拍手聲並非他們自己製造，而是回去翻查監視器才發現錄到拍手聲。

這番靈異經歷引起不少網友熱議，部分網友認為從影片中沒有發現惡意的氛圍，唯獨拍手聲感覺像是吸引小孩過去，有點毛毛的；另外有人則提醒「家裡有神明也不一定能阻止它進來喔，如果它是用黑令旗的話你們就要小心了」，不過也有網友緩頰，推測應該只是小孩夢遊，讓他們不要自己嚇自己。





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