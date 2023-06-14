管家、保母全是正妹美女！大陸家政婦超火辣　網驚：根本選後宮

▲大陸家政婦公司的廣告，引發熱議。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

近日中大陸一間家政婦公司的廣告，引發眾多網友議論，因為該家公司提供的職員人選，全都是正妹與美女，讓網友不禁感嘆，「現在連當個保母都如此競爭激烈？根本在選後宮！」

大陸網友轉傳該間公司的家政婦人選名單，卻發現無論是管家、保母、兒童陪伴師還是育兒嫂，每一位都是正妹美女，風情萬種，而且仔細看學歷，當中不乏碩士畢業資格。

這份人選資料一流出後，隨即引發網友熱烈討論，網友們紛紛直呼：「我要選孟阿姨」、「趙阿姨也不錯」、「王阿姨帶我」；還有網友表示，「這是要選後宮的程度啊」、「沒錯啊，陪著『巨嬰』，你懂的」、「早上顧孩子，晚上陪男主人啊」、「小孩子才做選擇題，成年人我全都要！」

▲大陸家政婦「素質高」。（翻自微博）

▲網友直呼「現在連家政婦都競爭激烈」。（翻自微博）

▲家政婦人選引發網友討論。（翻自微博）

▲當中不乏碩士學歷。（翻自微博）

▲網友直呼「根本選後宮」。（翻自微博）

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