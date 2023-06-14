一圖解開「5億高中生墜樓」之謎！　十樓陽台外發現關鍵跡證

▲專案小組從十樓陽台欄杆外緣及雨遮處，採集到賴姓高中生DNA與刮痕，研判他爬過鑄鐵欄杆後墜樓，排除他殺嫌疑。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

至於賴姓高中生的遺體背後出現兩道長長刮痕，經比對與二樓凸出的雨遮尖銳邊角相符，而身體其他刮傷細痕則和大樓下方的大樹樹枝折斷處一致，加上鄰居未聽聞爭吵聲，檢警根據科學採證研判，推翻高大成所說的毒害遭人從低樓層推落至死的可能。

根據檢警調查還原案發過程，5月4日上午9點，夏男說服賴男帶著身分證件赴戶政事務所辦理結婚登記，10點返抵夏家後，賴男趁夏男在浴室洗澡之際，獨自攀跨出陽台，雙手反抓欄杆，站在10樓雨遮上躍下，背部擦撞2樓雨遮凸出尖角，改變身體墜落方向，彈到樓下大樹，減緩衝擊力道，再掉到一樓地上身亡。

檢警調查，夏男洗完澡出來，不見賴男，不知他跳樓，後來聽到下方吵雜下樓察看，還在場跟人閒聊，此即之前曝光他換了衣物且拿著塑膠袋的畫面，有監視器及大樓所有樓層鄰居的訪談筆錄佐證。

▲賴男在救護車內使用心肺復甦機急救，送抵醫院後緊急插針，專案小組認為賴男手部針孔是醫護急救所致。

全案經檢警地毯式蒐證，根據各項科學證據顯示，夏男恐因一時貪財，故意與5億高中生辦理假結婚，希望有朝一日能分得財產，沒想到賴男因亂倫所生的身分長期受到同學嘲笑，情緒大崩潰。登記結婚當天從10樓一躍而下結束年輕生命，他死亡的過程雖遭諸多猜測，但隨著檢方偵辦腳步，證據將一一攤在陽光下，真相也將明朗。

▲賴姓高中生送醫時有套用護頸，檢警認為死者脖子傷痕是急救過程造成。

此外，賴母在9日已收到兒子生前就讀高中學校所寄來的高中畢業證書，班上同學還寫了滿滿的小卡片，透露很多同學的不捨與震驚，有人回憶高中生活的點滴，也有人寫道「一路好走」，盼檢警及早查明真相，還給家屬公道。

▲賴姓高中生遺體背部有兩道明顯擦痕（圖，照片已經變色處理，讀者提供），應為墜樓時撞擊二樓雨遮凸出尖角所致。

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