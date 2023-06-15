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醫師男友30秒就繳械！她問一句遭性侵暴打：公車還裝清純

一名女網友上網爆料，遭早洩的醫師男友羞辱性侵。（示意圖，pixabay）

▲女網友遭早洩的醫師男友羞辱性侵。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

一名女網友在網路上自曝一段悲慘經歷！她表示最近與一名未來是婦產科醫師交往，兩人在酒後微醺之際發生了第一次性關係，而醫師男友30秒就繳械了，她好奇問「怎麼一下子就結束了？」對方頓時暴怒罵她「淫蕩公車在那邊裝清純」，並對她強暴性侵。最後她忍無可忍驗傷報警，隨後男友媽打電話向她道歉，表示事情鬧大會影響兒子的未來，甚至還說「妳的過去生活確實比較複雜，但我兒子願意退一步接納妳」，勸她去警局撤銷。

原PO在《Dcard》發文「醫師男友性侵我，還把我壓在地上拖行」！她表示，自己與男友交往兩個多月，剛開始對方對她非常體貼，她也向對方透露因為前任是個渣男還劈腿，讓她有陰影不敢發生性關係，男友也浪漫表示「一定會等我（原PO）準備好，畢竟我們要在一起很久！」

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日前，他們情侶倆與一位學妹一起吃飯小酌，學妹喝醉突然爆料原PO之前很多人追，開玩笑說「好多個她都很喜歡，不要幹嘛不捐給她」，當下原PO被學妹突如其來的爆料嚇到，看了看男友似乎也覺得好笑，她便放心下來了。兩人帶著些醉意回到家，加上當天相處氣氛很好，便發生了他們的第一次性關係。豈料，男友卻不到30秒就繳械了，原PO當下好奇問「怎麼一下子就結束了？」男友突然情緒激動罵「裝什麼裝、妳明明就很淫蕩、跟個公車一樣一堆人上過」。

醫師男友不僅把原PO手機摔壞，還將她壓在地上強暴。（翻攝，Dcard）

▲醫師男友不僅把原PO手機摔壞，還將她壓在地上強暴。（翻攝，Dcard）

原PO不滿，回應自己只有交過兩個男友，男友卻更激動「妳就是被X過了還在那邊裝，被X完還不停的在找備胎，破就破在那邊裝清純」，當下原PO備感羞辱想叫車離開，不料，男友竟然摔她手機，將她頭壓在地上強暴。

事後，原PO回家發現身上有十幾處瘀青，哭了很久才去驗傷報警，男友媽媽得知後聯繫她，一開口先是道歉，表示「兒子只是一時情緒失控、而且情侶多少會吵架、勸說我不要提告她兒子、怕鬧開有不好的紀錄、會影響他兒子未來當婦產科醫生的工作」。

但話鋒一轉，男友媽卻說「從兒子那邊知道，妳的過去生活確實比較複雜、但我兒子願意退一步接納妳，為了我們未來好，勸妳還是去警察局撤銷 」，原PO聽完覺得被二次羞辱，這件事讓她非常難過，更難對親友們啟齒。

文章曝光後，網友們聽聞這些誇張行徑，紛紛熱議表示，「這男的根本是人渣，完全不尊重女性，她媽講的話更讓人氣憤，什麼小情侶吵架難免？」「告下去，以後就知道誰的過去（前科）比較複雜了」「告死他讓他留刑事紀錄，這種事情不要和解」「讓他留案底，誰想遇到這種人看婦產科」。

★鏡週刊關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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