國際變局下的總統大選　學者：風險控管、維持現狀有利台海穩定

▲「國際與兩岸變局下的台灣總統大選」座談會。（圖／記者陳弘修攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

2024年1月13日舉行總統大選投票開始進入7個月的倒數階段，藍綠白三位總統參選人與各自的陣營陸續就戰鬥位置。國內多位學者15日在一場座談會上表示，兩岸關係、國際局勢仍將會是影響 2024總統大選的關鍵議題，特別是國際局勢在此時依舊呈現緊繃的狀態，一方面俄烏戰爭持續進行，二方面中國在國際上的佈局動作不斷，西方國家今年5月在廣島翠行 G7 峰會，中國也在西安舉辦了首屆的「中國-中亞峰會」。

值得關注的是，美國國務卿布林肯將於6月18日訪中，建立美中對話與安全護欄，國際與兩岸變局如何影響台灣總統大選，已成下半年國內與國際關注的重點。

亞洲政經與和平交流協會、台灣智庫15日共同舉辦「國際與兩岸變局下的台灣總統大選」座談會，座談會由東海大學政治系教授沈有忠、台灣智庫副執行長董思齊主持，與談者者包括中山大學中國與亞太研究所教授郭育仁、中正大學政治系教授蔡榮祥、中央警大國境警察學系助理教授王智盛、國防安全研究院助理研究員鍾志東，會中也邀請了外交部、多國駐台辦公室代表參加。

▲座談會主持人沈有忠（圖左三）、董思齊（圖右三）與與談學者們合影留念。

對於近期在東海、南海與北約都陸續有各方軍事演習，都增加國際上許多不確定性，在台灣總統大選準備進入「熱戰」之際，國際與兩岸變局如何影響台灣選戰，多位學者在會中表示，美中雙方目前不容易在台海達成共識，而是強調溝通與建立防止衝突的護欄優先，即使出現軍艦對峙的緊張狀況，「非意圖軍事衝突」發生的機率仍偏低。

學者們認為，兩岸關係在今年總統大選中，重要性可能不如2020年，但仍會是各方關注的焦點，各政黨在民主與專制、戰爭與和平、對話不對抗等議題上各自操作，其實也透露了台灣對於兩岸分歧的基本原則就是民主、和平、對話。

談到歐洲許多國家尋求對中國「去風險，不脫勾」的策略，學者分析，具體來說，就是維持對話，同時也保持警戒，以台海問題國際化以及和平解決地緣政治分歧的基本原則來看，歐洲國家當前對於東亞議題基本的共識，就是強調東海、台海、南海的和平。

至於台灣總統大選關注的議題，各國駐台友人在會中也相當關心台灣對中政策的延續性，學者們普遍認為，台海穩定與維持現狀是全球民主國家共同的利益，如果台灣未來的總統，能延續兩岸風險控管，維持現狀的路線，而不是提高不可預測性，將是有利於台海維持穩定的最佳路徑。