唯一支持侯友宜？　羅智強籲「柯侯」聯手：若不合作棄保也可以

▲侯友宜、柯文哲。（圖／翻攝共訊畫面）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近期支持度跌至第三名，外界認為，最大主因是黨內整合碰壁。對此，國民黨前台北市議員羅智強今早表示，他將籌組「政黨輪替大聯盟」對抗民進黨，並建議讓民眾黨總統參選人柯文哲、侯友宜在登記前去衝，看誰能成為政黨輪替的超級戰將，否則就是合作；但若未來兩人不合作，那棄保也是可以的，千萬不要投廢票。

羅智強15日接受節目《千秋萬事》主持人王淺秋訪問時表示，他要發起「政黨輪替派」的運動，他認為，現在台灣最大的威脅與亂源就是民進黨，所以民進黨非下台不可，大部分民眾是支持政黨輪替的，可是為什麼現在看起來政黨輪替無法實現？就是因為政黨輪替力量不夠，還需要凝結。

羅智強說明，他接下來要結合志同道合的朋友，籌組「政黨輪替大聯盟」來去對抗民進黨的「假民主大聯盟」。他強調，他是國民黨提名的立委參選人，對於國民黨有情感也有義務，但這不能夠凌駕真正的民主目標，不管是侯友宜、柯文哲或是任何人當選總統都是次要問題，最重要的首要問題是政黨輪替，誰能幫助政黨輪替，就要集結力量實現。

羅智強透露，他是國民黨一份子，可是國民黨重返執政是次要問題，首要問題是政黨必須輪替，而政黨輪替有可能不是國民黨執政，是其他政黨重返執政，也可能是以聯合政府的形式重返執政，所以大家不要再去罵侯友宜、柯文哲等在野黨了，就是要集中所有力量監督民進黨政府。

主持人王淺秋提問，「這不是代表唯一支持侯友宜的意思嗎？」羅智強則回應，他是國民黨的一份子，對國民黨提名的參選人有義務，但他必須說，最高目標還是政黨輪替，很簡單，就讓柯文哲、侯友宜在登記前去衝，看誰能成為政黨輪替的超級戰將，包括民調、選民支持度、監督制衡能力、國家願景政策等能力，讓大家來檢驗，不然就兩個人合作。

「如果侯友宜跟柯文哲只想著自己要當總統的話，那拿一千萬賭誰贏，我賭賴清德贏啦！」羅智強表示，一看就知道賴清德會贏，不要自欺欺人假裝看不到，目前局勢就是賴清德會贏，但現在還有機會反轉。不過他也坦言，萬一侯友宜跟柯文哲兩人未來還是不合作，那棄保也是可以的，千萬不要投廢票。