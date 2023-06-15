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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「選舉攸關台灣如何走下去！」　侯友宜喊：唯有團結才能讓中華民國強大

▲▼ 侯友宜出席台北市保全商業同業公會會員代表大會以及嘉義同鄉會會長聯誼會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜出席台北市保全商業同業公會會員代表大會以及嘉義同鄉會會長聯誼會 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜現趁週末及下班時間勤跑選舉行程，今（15）日傍晚出席兩場造勢，包含台北市保全商業同業公會會員代表大會以及嘉義同鄉會會長聯誼會。兩場活動中他不斷強調這次選舉攸關到台灣要如何走下去的關鍵因素，這次選舉不是和平保台，或是親中賣台，而是要台灣共好，唯有團結台灣，並讓中華民國強大，台灣才可以走下去。

侯友宜先在今傍晚約在6點30分出席台北市保全商業同業公會會員代表大會，國民黨副秘書長江俊霆也陪同出席，侯抵達會場時，現場放起「友宜歌」，民眾高喊凍蒜、搶拍合照，現場氣氛熱鬧。

侯友宜提到，他在刑事局時就認識保全同業公會，當時為了保全相關法案與保全業談很多，他常說「保全就是警察的一部分」，保全是維護社會治安的民間團體力量，最直觀的對內向心力，他們有安定社會的力量。感謝這幾年大家走在一起，有他們的幫忙才有今天的台灣。

▲▼ 侯友宜出席台北市保全商業同業公會會員代表大會以及嘉義同鄉會會長聯誼會 。（圖／記者崔至雲攝）

「你、我都一樣，為了台灣的安全聚在一起」，侯友宜說，國家沒有安全，社會就不會繁榮、就不會進步，也因為台灣在國際安全上佔有重要的角色，如果台灣有事，世界必有事，這次決定參選總統，因為這次選舉是攸關到台灣要如何走下去的關鍵因素，民主自由要深化，就是要與大陸對話，如何對話、降低衝突，一定要有國防自衛能力，包括國防軍隊以及全民國防，台灣都要做好準備。

侯友宜反批，兩岸一定要對話，用和解化解更多衝突，不能像現在執政黨這8年一樣都不對話，不要老是講意識形態，應該要講台灣共好，而不是和平保台或是親中賣台，唯有團結台灣，中華民國才會強大。

侯友宜在嘉義同鄉會會長聯誼會提到，嘉義就是個純樸的地方，記得他那時的年代其實非常辛苦，自己的爸爸就常感受到戰爭帶來的恐怖，現在這一代的人很幸福，台灣已慢慢安定下來，一起見證台灣的成長，感受台灣的民主自由， 「我是標準的嘉義小孩」，人生只有目標，就是要讓台灣這塊土地所有人平安過日子，願意為國家奉獻一生。

▲▼ 侯友宜出席台北市保全商業同業公會會員代表大會以及嘉義同鄉會會長聯誼會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 侯友宜出席台北市保全商業同業公會會員代表大會以及嘉義同鄉會會長聯誼會 。（圖／記者崔至雲攝）

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